Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Η Βουλή επισκευάζει δύο σπίτια στο Καστελλόριζο για να μείνουν γιατροί και δάσκαλοι
Η Βουλή επισκευάζει δύο σπίτια στο Καστελλόριζο για να μείνουν γιατροί και δάσκαλοι
Τα ακίνητα έχουν παραχωρηθεί στον δήμο Καστελλορίζου από κατοίκους της διασποράς - Το κόστος επισκευής, ύψους 150.000 ευρώ, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Βουλή
Στην επισκευή δύο κατοικιών στο Καστελλόριζο, για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες όσων υπηρετούν στο νησί ως γιατροί και εκπαιδευτικοί, προχωρά η Βουλή, όπως ενημέρωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Τα ακίνητα έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Καστελλορίζου από κατοίκους της διασποράς. Το κόστος επισκευής, ύψους 150.000 ευρώ, αναλαμβάνει το κοινοβούλιο, κατόπιν και επαφής του κ. Κακλαμάνη με τον δήμαρχο Νίκο Άσβεστη.
Στο ένα ακίνητο θα μείνουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στο άλλο εκπαιδευτικοί.
Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής, στη Μεγίστη, καθώς την Κυριακή θα τιμηθούν τα 83 χρόνια από την απελευθέρωσή της.
Η Μεγίστη ήταν το πρώτο ελληνικό έδαφος που ελευθερώθηκε μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πλήρωμα του αντιτορπιλικού «Κουντουριώτης» ύψωσε εκεί τη σημαία μαζί με τους ντόπιους.
Τα ακίνητα έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Καστελλορίζου από κατοίκους της διασποράς. Το κόστος επισκευής, ύψους 150.000 ευρώ, αναλαμβάνει το κοινοβούλιο, κατόπιν και επαφής του κ. Κακλαμάνη με τον δήμαρχο Νίκο Άσβεστη.
Στο ένα ακίνητο θα μείνουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στο άλλο εκπαιδευτικοί.
Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής, στη Μεγίστη, καθώς την Κυριακή θα τιμηθούν τα 83 χρόνια από την απελευθέρωσή της.
Η Μεγίστη ήταν το πρώτο ελληνικό έδαφος που ελευθερώθηκε μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πλήρωμα του αντιτορπιλικού «Κουντουριώτης» ύψωσε εκεί τη σημαία μαζί με τους ντόπιους.
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