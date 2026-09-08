Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές χορεύουν ποντιακά και παίζουν λύρα στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
90ή ΔΕΘ Ιαπωνία Φοιτητές Πόντος Χορός Ποντιακά Καθηγητής

Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές χορεύουν ποντιακά και παίζουν λύρα στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαζί τους ο καθηγητής πανεπιστημίου και ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, Fukyda Kosuke, και ο καθηγητής μουσικής και αυτοδίδακτος λυράρης Κέι Σένγκα

Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές χορεύουν ποντιακά και παίζουν λύρα στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ομάδα φοιτητών από πανεπιστήμια του Κιότο και της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας έκλεψαν τις εντυπώσεις στην 90ή ΔΕΘ, καθώς φορώντας παραδοσιακές φορεσιές του Πόντου και παίζοντας λύρα χόρεψαν Πυρρίχιο.

Ο καθηγητής πανεπιστημίου και ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, Fukyda Kosuke, επισκέφθηκε μαζί με τους φοιτητές και τον καθηγητή μουσικής και αυτοδίδακτο λυράρη, Κέι Σένγκα, το περίπτερο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Σημειώνεται ότι ο Fukyda Kosuke βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου «οι Μίθριοι» Καλαμαριάς, ενώ πριν από λίγες ημέρες μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα και τον Πόντο.

Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φοιτητές και καθηγητές χόρεψαν ποντιακά μπροστά στους επισκέπτες του περιπτέρου.



Αυτό που ξεχώρισε ήταν πυρρίχιος χορός σέρρα με τον Κέι Σένγκα και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο στη λύρα. Ο ποντιακός χορός συνοδεύτηκε από τους ήχους ενός τυμπάνου.



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Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές χορεύουν ποντιακά και παίζουν λύρα στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές χορεύουν ποντιακά και παίζουν λύρα στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ

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