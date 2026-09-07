Ιάπωνες χόρεψαν ποντιακά, τραγούδησαν και έπαιξαν λύρα μπροστά στον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο
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Ιάπωνες χόρεψαν ποντιακά, τραγούδησαν και έπαιξαν λύρα μπροστά στον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο

«Μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά», ανέφερε ο Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου Fukuda Kosuke, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε τις εντυπώσεις στην 90ή ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα ήταν η Ιαπωνία

Ιάπωνες χόρεψαν ποντιακά, τραγούδησαν και έπαιξαν λύρα μπροστά στον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο
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Μπορούν οι Ιάπωνες να χορέψουν ποντιακά, να τραγουδήσουν και να παίξουν ποντιακή λύρα; Η απάντηση δόθηκε σήμερα μπροστά στον Λευκό Πύργο, όπου μια ομάδα Ιαπώνων απέδειξε την αγάπη της για την ποντιακή παράδοση.

Εκεί βρέθηκε ο  Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου Fukuda Kosuke, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε τις εντυπώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου «Οι Μίθριοι» Καλαμαριάς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παναγιώτης Κιρμανίδης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega, ανέφερε πως ο Fukuda Kosuke επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον σύλλογο το 2020, όπου άρχισε να μαθαίνει τους ποντιακούς χορούς και την παράδοση. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας στην Ιαπωνία, μετέφερε την αγάπη του για τον ποντιακό πολιτισμό και δίδαξε τους χορούς και σε άλλους συμπατριώτες του.

«Έμαθα ποντιακή διάλεκτο στον σύλλογο. Μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά. Καλατσεύω, λελεύω. Απλές λέξεις», ανέφερε ο Fukuda Kosuke μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας στο πλευρό του άλλους συμπατριώτες του, αλλά και τον Μπάμπη Κιρμανίδη, τον άνθρωπο που ξεκίνησε το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Χόρεψαν, τραγούδησαν και έπαιξαν λύρα

Αμέσως μετά οι Ιάπωνες  χόρεψαν μπροστά στις κάμερες τους παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς «Σέρρα» και «Κότσαρι», ενώ ένας από τους συμμετέχοντες τραγούδησε το γνωστό ποντιακό τραγούδι «Σαράντα μήλα κόκκινα», από την περιοχή της Τραπεζούντας, παίζοντας ταυτόχρονα ποντιακή λύρα.

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