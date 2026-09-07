Ιάπωνες χόρεψαν ποντιακά, τραγούδησαν και έπαιξαν λύρα μπροστά στον Λευκό Πύργο, δείτε βίντεο

«Μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά», ανέφερε ο Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου Fukuda Kosuke, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε τις εντυπώσεις στην 90ή ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα ήταν η Ιαπωνία