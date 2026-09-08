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Με την κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη
Με την κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη
Αίτημα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη για τυχόν διαγραμμένα μηνύματα – Συνολικά 366 μάρτυρες θα καταθέσουν στη δίκη
Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών κατά την διάρκεια της 27ης συνεδρίασης.
Σήμερα συνεχίζει να καταθέτει η κόρη του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Αθανασία, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων.
Αναφέρεται στη στάση 11 λεπτών που έκανε η αμαξοστοιχία πριν την πρόσκρουση αλλά και στα ηχητικά, επιμένοντας πως αυτά έχουν αλλοιωθεί.
Η μάρτυρας ρωτήθηκε ξανά αν γνώριζε για τα προβλήματα του σιδηροδρόμου από τον πατέρας και απάντησε ξανά πως γνώριζε ότι υπήρχαν προβλήματα ασφάλειας.
Ο συνήγορος θυμάτων Χατζηευαγγέλου Ευάγγελος αιτήθηκε τον έλεγχο της τηλεφωνικής συσκευής του σταθμάρχη για τηλεφωνήματα ώστε να πιστοποιηθεί αν μηνύματα που είχε, έχουν διαγραφεί.
«Εύχομαι να ήταν εδώ να ρωτήσετε τον ίδιο», απάντησε η κόρη του μηχανοδηγού σε ερώτηση δικηγόρου της Ηellenic Train για το εάν ο πατέρας της ένιωθε επισφαλής, με αφορμή τις συνθήκες στην εργασία του.
Στην συνέχεια κατέθεσε η μεσαία κόρη του μηχανοδηγού Κουτσούμπα Χριστίνα.
«Εκείνο το βράδυ μπήκε η μαμά στο δωμάτιο μας. Δεν την είδα ποτέ έτσ . Έλεγε εκτροχιασμός, τρένο, μπαμπάς. Εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να αποδείξουμε πως ο πατέρας μου έκανε την δουλειά σου 40 χρόνια. Το θαυμάζαμε σαν μηχανοδηγό. Μας τον έφεραν σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε ποτέ να τον αποχαιρετήσουμε όπως έπρεπε», είπε και ξέσπασε σε κλάματα.
Οι καταθέσεις συνεχίζονται με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης και συνήγορο υπεράσπισης οικογενειών θυμάτων.
Ψαρόπουλος Αντώνης: «Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μάθω την αιτία θανάτου της κόρης μου και της Αναστασίας , φίλης της κόρης μου. Στην λίστα αγνοουμένων ήταν η κόρη μου και Φραντζέσκα Μπέζα. Διόρισα ιατροδικαστή καθώς είχε καεί. Η πρώτη επικοινωνία που είχα με την ιατροδικαστή . Από την πρώτη στιγμή είχε καθαριστεί ο χώρος. Αυτό είχε ως συνέπεια να χαθούν πολλά στοιχεία . Έτσι δεν ξέραμε που ήταν το κάθε θύμα , με ότι αυτό συνεπάγεται για την υπόθεση. Ζητήσαμε με την κα Καριστιανού να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης. Είχαν συμβεί σημεία και τέρατα το πρώτο 6ημερο στον τόπο του εγκλήματος. Επί 2,5 χρόνια ο εφέτης ανακριτής δεν έκανε τίποτα για την πυρασφάλεια των καθισμάτων. Να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες για την πυρασφάλεια και ανθεκτικότητα των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Για κάποιους άνθρωποι που συνετέλεσαν στην αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Αντιλήφθηκα με τις συνεχείς μεταβάσεις μου στην Λάρισα πως και άλλοι συγγενείς είχαν αντιληφθεί την μεταφορά μεγάλου όγκου χωμάτων προς άγνωστη τότε κατεύθυνση. Αν είχε αποτραπεί η αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος θα είχαμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Θα πρέπει να καυτηριάσω τη στάση των πρώτων 13 ημερών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Δεν έπραξαν το αυτονόητο. Να πάνε στον τόπο του δυστυχήματος. Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα είχαμε λιγότερα θύματα. Η πυρκαγιά ήταν αποτρεπτική για επιβάτες οι οποίοι επιβίωσαν της σύγκρουσης».
Σύμφωνα με το δικαστήριο θα καταθέσουν συνολικά 366 μάρτυρες.
Κατά την διαδικασία η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών την Τετάρτη 16/09 δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και θα αντικατασταθεί με την Τετάρτη 23/09.
Σήμερα συνεχίζει να καταθέτει η κόρη του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Αθανασία, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων.
Αναφέρεται στη στάση 11 λεπτών που έκανε η αμαξοστοιχία πριν την πρόσκρουση αλλά και στα ηχητικά, επιμένοντας πως αυτά έχουν αλλοιωθεί.
Η μάρτυρας ρωτήθηκε ξανά αν γνώριζε για τα προβλήματα του σιδηροδρόμου από τον πατέρας και απάντησε ξανά πως γνώριζε ότι υπήρχαν προβλήματα ασφάλειας.
Ο συνήγορος θυμάτων Χατζηευαγγέλου Ευάγγελος αιτήθηκε τον έλεγχο της τηλεφωνικής συσκευής του σταθμάρχη για τηλεφωνήματα ώστε να πιστοποιηθεί αν μηνύματα που είχε, έχουν διαγραφεί.
«Εύχομαι να ήταν εδώ να ρωτήσετε τον ίδιο», απάντησε η κόρη του μηχανοδηγού σε ερώτηση δικηγόρου της Ηellenic Train για το εάν ο πατέρας της ένιωθε επισφαλής, με αφορμή τις συνθήκες στην εργασία του.
Στην συνέχεια κατέθεσε η μεσαία κόρη του μηχανοδηγού Κουτσούμπα Χριστίνα.
«Εκείνο το βράδυ μπήκε η μαμά στο δωμάτιο μας. Δεν την είδα ποτέ έτσ . Έλεγε εκτροχιασμός, τρένο, μπαμπάς. Εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να αποδείξουμε πως ο πατέρας μου έκανε την δουλειά σου 40 χρόνια. Το θαυμάζαμε σαν μηχανοδηγό. Μας τον έφεραν σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε ποτέ να τον αποχαιρετήσουμε όπως έπρεπε», είπε και ξέσπασε σε κλάματα.
Οι καταθέσεις συνεχίζονται με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης και συνήγορο υπεράσπισης οικογενειών θυμάτων.
Ψαρόπουλος Αντώνης: «Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μάθω την αιτία θανάτου της κόρης μου και της Αναστασίας , φίλης της κόρης μου. Στην λίστα αγνοουμένων ήταν η κόρη μου και Φραντζέσκα Μπέζα. Διόρισα ιατροδικαστή καθώς είχε καεί. Η πρώτη επικοινωνία που είχα με την ιατροδικαστή . Από την πρώτη στιγμή είχε καθαριστεί ο χώρος. Αυτό είχε ως συνέπεια να χαθούν πολλά στοιχεία . Έτσι δεν ξέραμε που ήταν το κάθε θύμα , με ότι αυτό συνεπάγεται για την υπόθεση. Ζητήσαμε με την κα Καριστιανού να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης. Είχαν συμβεί σημεία και τέρατα το πρώτο 6ημερο στον τόπο του εγκλήματος. Επί 2,5 χρόνια ο εφέτης ανακριτής δεν έκανε τίποτα για την πυρασφάλεια των καθισμάτων. Να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες για την πυρασφάλεια και ανθεκτικότητα των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Για κάποιους άνθρωποι που συνετέλεσαν στην αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Αντιλήφθηκα με τις συνεχείς μεταβάσεις μου στην Λάρισα πως και άλλοι συγγενείς είχαν αντιληφθεί την μεταφορά μεγάλου όγκου χωμάτων προς άγνωστη τότε κατεύθυνση. Αν είχε αποτραπεί η αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος θα είχαμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Θα πρέπει να καυτηριάσω τη στάση των πρώτων 13 ημερών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Δεν έπραξαν το αυτονόητο. Να πάνε στον τόπο του δυστυχήματος. Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα είχαμε λιγότερα θύματα. Η πυρκαγιά ήταν αποτρεπτική για επιβάτες οι οποίοι επιβίωσαν της σύγκρουσης».
Σύμφωνα με το δικαστήριο θα καταθέσουν συνολικά 366 μάρτυρες.
Κατά την διαδικασία η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών την Τετάρτη 16/09 δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και θα αντικατασταθεί με την Τετάρτη 23/09.
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