Κλοπή €50 από εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη με θύμα προϊσταμένη, αποκάλυψε ότι σε 7 μήνες είχε αρπάξει €1.000
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη εργαζόμενη Θεσσαλονίκη Κέντρο Υγείας Κλοπή

Κλοπή €50 από εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη με θύμα προϊσταμένη, αποκάλυψε ότι σε 7 μήνες είχε αρπάξει €1.000

Η δράση της 36χρονης που συνελήφθη είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο

Κλοπή €50 από εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη με θύμα προϊσταμένη, αποκάλυψε ότι σε 7 μήνες είχε αρπάξει €1.000
Στράτος Λούβαρης
Στη σύλληψη μιας 36χρονης που εργαζόταν σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη για κλοπή προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Η σύλληψη της 36χρονης έγινε αφού βρέθηκε να έχει κλέψει από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου το ποσό των 50 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε, δε, ότι η γυναίκα που συνελήφθη είχε αρπάξει με τον ίδιο τρόπο συνολικά 1.000 ευρώ από το ίδιο θύμα σε διάστημα επτά μηνών - από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Στράτος Λούβαρης

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