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Κλοπή €50 από εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη με θύμα προϊσταμένη, αποκάλυψε ότι σε 7 μήνες είχε αρπάξει €1.000
Κλοπή €50 από εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη με θύμα προϊσταμένη, αποκάλυψε ότι σε 7 μήνες είχε αρπάξει €1.000
Η δράση της 36χρονης που συνελήφθη είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο
Στη σύλληψη μιας 36χρονης που εργαζόταν σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη για κλοπή προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
Η σύλληψη της 36χρονης έγινε αφού βρέθηκε να έχει κλέψει από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου το ποσό των 50 ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε, δε, ότι η γυναίκα που συνελήφθη είχε αρπάξει με τον ίδιο τρόπο συνολικά 1.000 ευρώ από το ίδιο θύμα σε διάστημα επτά μηνών - από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Η σύλληψη της 36χρονης έγινε αφού βρέθηκε να έχει κλέψει από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου το ποσό των 50 ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε, δε, ότι η γυναίκα που συνελήφθη είχε αρπάξει με τον ίδιο τρόπο συνολικά 1.000 ευρώ από το ίδιο θύμα σε διάστημα επτά μηνών - από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
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