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Επτά νέα κέντρα για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού στο ΕΣΥ – Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν
Επτά νέα κέντρα για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού στο ΕΣΥ – Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν
Επτά Κέντρα Μαστού σε ισάριθμα νοσοκομεία στο ΕΣΥ, θα προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα στις γυναίκες, από την πρόληψη και τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση μετά τον καρκίνο
Η δημιουργία επτά ειδικών Κέντρων Μαστού που θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα στις γυναίκες, από την πρόληψη έως και μετά τη θεραπεία σε περίπτωση ύπαρξης ευρήματος καρκίνου, σχεδιάζεται από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια και επτά νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
Τα ολοκληρωμένα κέντρα ή one-stop centers όπως λέγονται, θα αναπτυχθούν στα ογκολογικά νοσοκομεία «Ο Άγιος Σάββας», «Οι Άγιοι Ανάργυροι», «Μεταξά», «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη, στα δύο γυναικολογικά της Αττικής «Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα», όπως επίσης και στο «Ιπποκράτειο» στην Αθήνα.
Το εγχείρημα «τρέχει» η 1η ΥΠΕ και η διοικήτρια κυρία Όλγα Μπαλαούρα, παρότι μέσα στο δίκτυο που θα δημιουργηθεί υπάρχουν και νοσηλευτικά ιδρύματα ευθύνης άλλων ΥΠΕ.
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Τα ολοκληρωμένα κέντρα ή one-stop centers όπως λέγονται, θα αναπτυχθούν στα ογκολογικά νοσοκομεία «Ο Άγιος Σάββας», «Οι Άγιοι Ανάργυροι», «Μεταξά», «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη, στα δύο γυναικολογικά της Αττικής «Έλενα Βενιζέλου» και «Αλεξάνδρα», όπως επίσης και στο «Ιπποκράτειο» στην Αθήνα.
Το εγχείρημα «τρέχει» η 1η ΥΠΕ και η διοικήτρια κυρία Όλγα Μπαλαούρα, παρότι μέσα στο δίκτυο που θα δημιουργηθεί υπάρχουν και νοσηλευτικά ιδρύματα ευθύνης άλλων ΥΠΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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