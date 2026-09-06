Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τον βρήκαν 1,15 εκατ. ευρώ στο αυτοκίνητο – Τι ισχύει για τα μετρητά που μεταφέρουμε
Τον βρήκαν 1,15 εκατ. ευρώ στο αυτοκίνητο – Τι ισχύει για τα μετρητά που μεταφέρουμε
Ένας απλός αστυνομικός έλεγχος στην εθνική οδό αποκάλυψε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ μέσα σε πορτμπαγκάζ και έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα ερώτημα που αφορά κάθε οδηγό: Υπάρχει όριο στα μετρητά που επιτρέπεται να μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας;
UPD:
Ένας έλεγχος αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου, τον Απρίλιο του 2026 εξελίχθηκε σε μια πολύ διαφορετική υπόθεση από έναν συνηθισμένο έλεγχο στον δρόμο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο γνωστού πρωταθλητή του τζούντο και, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρήκαν στο πορτμπαγκάζ σακούλες που περιείχαν συνολικά 1.150.000 ευρώ σε μετρητά. Ο οδηγός οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, εξετάστηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι Αρχές άρχισαν να διερευνούν την προέλευση και τον π
UPD:
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