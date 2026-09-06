Θεσσαλονίκη: 15χρονη έβαλε τους φίλους της να δείρουν 14χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ξυλοδαρμός

Θεσσαλονίκη: 15χρονη έβαλε τους φίλους της να δείρουν 14χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του

Θεσσαλονίκη: 15χρονη έβαλε τους φίλους της να δείρουν 14χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας
Στράτος Λούβαρης
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Θύμα άγριας επίθεσης από τρεις ανηλίκους έπεσε το βράδυ του Σαββάτου ένας 14χρονος στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 στην πλατεία της περιοχής. Μια 15χρονη κατηγορείται ότι υποκίνησε δύο συνομηλίκους της, οι οποίοι επιτέθηκαν από κοινού στον 14χρονο, καταφέρνοντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Αφορμή για το βίαιο περιστατικό φαίνεται πως στάθηκαν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας.

Μετά την επίθεση που δέχθηκε, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Η 15χρονη και οι φίλοι της που επιτέθηκαν στον ανήλικο συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
20 ΣΧΟΛΙΑ

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