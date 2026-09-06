Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Θεσσαλονίκη: 15χρονη έβαλε τους φίλους της να δείρουν 14χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας
Θεσσαλονίκη: 15χρονη έβαλε τους φίλους της να δείρουν 14χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του
Θύμα άγριας επίθεσης από τρεις ανηλίκους έπεσε το βράδυ του Σαββάτου ένας 14χρονος στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 στην πλατεία της περιοχής. Μια 15χρονη κατηγορείται ότι υποκίνησε δύο συνομηλίκους της, οι οποίοι επιτέθηκαν από κοινού στον 14χρονο, καταφέρνοντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Αφορμή για το βίαιο περιστατικό φαίνεται πως στάθηκαν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας.
Μετά την επίθεση που δέχθηκε, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.
Η 15χρονη και οι φίλοι της που επιτέθηκαν στον ανήλικο συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 στην πλατεία της περιοχής. Μια 15χρονη κατηγορείται ότι υποκίνησε δύο συνομηλίκους της, οι οποίοι επιτέθηκαν από κοινού στον 14χρονο, καταφέρνοντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Αφορμή για το βίαιο περιστατικό φαίνεται πως στάθηκαν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας.
Μετά την επίθεση που δέχθηκε, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.
Η 15χρονη και οι φίλοι της που επιτέθηκαν στον ανήλικο συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
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