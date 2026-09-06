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Σοβαρό τροχαίο με 16χρονο στα Γλυκά Νερά: Παρασύρθηκε με ηλεκτρικό πατίνι από ΙΧ και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ
Σοβαρό τροχαίο με 16χρονο στα Γλυκά Νερά: Παρασύρθηκε με ηλεκτρικό πατίνι από ΙΧ και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ
Ο ανήλικος τραυματίστηκε βαριά μετά τη σύγκρουση στην οδό Βυτίνας – Έρευνα της Τροχαίας για τις συνθήκες του ατυχήματος, αλκοτέστ στον 19χρονο οδηγό
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται βαριά όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 στην οδό Βυτίνας, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο.
Από την πρόσκρουση ο 16χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παραμένει για νοσηλεία.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός του Ι.Χ. υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ πριν από το ατύχημα.
Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλούς χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα από ανήλικους, καθώς τα τροχαία με ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 στην οδό Βυτίνας, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο.
Από την πρόσκρουση ο 16χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παραμένει για νοσηλεία.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός του Ι.Χ. υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ πριν από το ατύχημα.
Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλούς χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα από ανήλικους, καθώς τα τροχαία με ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
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