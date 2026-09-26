Πέθανε βρέφος λίγων ημερών στην Αχαΐα, έρευνα για τα αίτια θανάτου
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Νεκρό Αχαΐα

Πέθανε βρέφος λίγων ημερών στην Αχαΐα, έρευνα για τα αίτια θανάτου

Το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία

Πέθανε βρέφος λίγων ημερών στην Αχαΐα, έρευνα για τα αίτια θανάτου
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Σαγέικα Αχαΐας, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος λίγων ημερών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

πηγή: tempo24

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