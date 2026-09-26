Σε νέα δίκη ο γιατρός που καταδικάστηκε για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή

Παραπέμπεται για κακούργημα μαζί με τη σύζυγό του για όσα ισχυρίστηκαν στη συζήτηση της αγωγής που κατέθεσε η οικογένεια της ανήλικης - Το κορίτσι πέθανε από επιπλοκές μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου