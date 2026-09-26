Σε νέα δίκη ο γιατρός που καταδικάστηκε για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή
Σε νέα δίκη ο γιατρός που καταδικάστηκε για τον θάνατο της 14χρονης από την Επανομή
Παραπέμπεται για κακούργημα μαζί με τη σύζυγό του για όσα ισχυρίστηκαν στη συζήτηση της αγωγής που κατέθεσε η οικογένεια της ανήλικης - Το κορίτσι πέθανε από επιπλοκές μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου
Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2021, τρεις ημέρες μετά την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου.
Ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση και έχει ήδη καταδικαστεί για τον θάνατο της ανήλικης, παραπέμπεται τώρα να δικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νέες κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα απάτης στο δικαστήριο και ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, ενώ στο ίδιο δικαστήριο παραπέμπεται και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στην απόπειρα κακουργηματικής απάτης και για ψευδή κατάθεση.
Η νέα δικογραφία αφορά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την πλευρά του γιατρού κατά τη διάρκεια της πολιτικής δίκης, όταν η οικογένεια της 14χρονης είχε προσφύγει ζητώντας αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστη.
Κατά το δικαστικό συμβούλιο, ο χειρουργός υποστήριξε πως δεν είχε ενημερωθεί για τους έντονους κοιλιακούς πόνους που παρουσίαζε η ανήλικη μετά την επέμβαση, αλλά μόνο για ταχυκαρδία, για την οποία είχε προτείνει να εξεταστεί από καρδιολόγο.
Ωστόσο, στο βούλευμα αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο πατέρας της 14χρονης είχε ενημερώσει επανειλημμένα για την επιδείνωση της κατάστασής της και για συμπτώματα όπως έντονο κοιλιακό άλγος, αδυναμία και καταβολή.
Παράλληλα, ο γιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο πατέρας της ανήλικης, ιερέας Βησσαρίων Καντούνης, χορήγησε στην κόρη του αναλγητικά φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή.
Σύμφωνα με το βούλευμα, η ίδια υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε ενημερωθεί μόνο για συμπτώματα ταχυκαρδίας και ότι είχε συστήσει στους γονείς της 14χρονης να απευθυνθούν αρχικά σε τοπικό γιατρό και στη συνέχεια σε καρδιολόγο.
Το δικαστικό συμβούλιο, ωστόσο, αναφέρει ότι η πραγματική εικόνα που μεταφέρθηκε στον γιατρό περιλάμβανε έντονο κοιλιακό πόνο, αδυναμία, αϋπνία, ανησυχία και ταχύπνοια, συμπτώματα που, σύμφωνα με το βούλευμα, παρέπεμπαν σε σοβαρή επιπλοκή.
Ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση και έχει ήδη καταδικαστεί για τον θάνατο της ανήλικης, παραπέμπεται τώρα να δικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νέες κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα απάτης στο δικαστήριο και ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, ενώ στο ίδιο δικαστήριο παραπέμπεται και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στην απόπειρα κακουργηματικής απάτης και για ψευδή κατάθεση.
Η νέα δικογραφία αφορά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την πλευρά του γιατρού κατά τη διάρκεια της πολιτικής δίκης, όταν η οικογένεια της 14χρονης είχε προσφύγει ζητώντας αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστη.
Το βούλευμα για τους ισχυρισμούς του γιατρούΣύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο γιατρός στις προτάσεις του επιχείρησε να αποποιηθεί των ευθυνών του για την εξέλιξη της υγείας της 14χρονης και να μεταφέρει μέρος της ευθύνης στην οικογένειά της.
Κατά το δικαστικό συμβούλιο, ο χειρουργός υποστήριξε πως δεν είχε ενημερωθεί για τους έντονους κοιλιακούς πόνους που παρουσίαζε η ανήλικη μετά την επέμβαση, αλλά μόνο για ταχυκαρδία, για την οποία είχε προτείνει να εξεταστεί από καρδιολόγο.
Ωστόσο, στο βούλευμα αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο πατέρας της 14χρονης είχε ενημερώσει επανειλημμένα για την επιδείνωση της κατάστασής της και για συμπτώματα όπως έντονο κοιλιακό άλγος, αδυναμία και καταβολή.
Παράλληλα, ο γιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο πατέρας της ανήλικης, ιερέας Βησσαρίων Καντούνης, χορήγησε στην κόρη του αναλγητικά φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή.
Στο εδώλιο και η σύζυγός τουΗ σύζυγος του γιατρού παραπέμπεται επίσης σε δίκη για το περιεχόμενο ένορκης βεβαίωσης που είχε καταθέσει και είχε συμπεριληφθεί στις προτάσεις της υπόθεσης.
Σύμφωνα με το βούλευμα, η ίδια υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε ενημερωθεί μόνο για συμπτώματα ταχυκαρδίας και ότι είχε συστήσει στους γονείς της 14χρονης να απευθυνθούν αρχικά σε τοπικό γιατρό και στη συνέχεια σε καρδιολόγο.
Το δικαστικό συμβούλιο, ωστόσο, αναφέρει ότι η πραγματική εικόνα που μεταφέρθηκε στον γιατρό περιλάμβανε έντονο κοιλιακό πόνο, αδυναμία, αϋπνία, ανησυχία και ταχύπνοια, συμπτώματα που, σύμφωνα με το βούλευμα, παρέπεμπαν σε σοβαρή επιπλοκή.
Οι άλλες καταδίκες του γιατρούΟ συγκεκριμένος χειρουργός έχει ήδη καταδικαστεί από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για τον θάνατο της 14χρονης, με ποινή κάθειρξης 7 ετών και 3 μηνών για θανατηφόρα έκθεση.
Η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η καταβολή εγγύησης και η απαγόρευση διενέργειας ιατρικών πράξεων.
Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για ακόμη δύο θανάτους ασθενών του, οι οποίοι είχαν υποβληθεί επίσης σε τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και κατέληξαν μετά από επιπλοκές. Για τις δύο αυτές υποθέσεις τού έχουν επιβληθεί αμετάκλητες ποινές φυλάκισης τριών ετών για κάθε περίπτωση.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις ευθύνες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλους τους κανόνες που προβλέπει η ιατρική επιστήμη.
πηγή: voria
Παράλληλα, έχει καταδικαστεί για ακόμη δύο θανάτους ασθενών του, οι οποίοι είχαν υποβληθεί επίσης σε τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και κατέληξαν μετά από επιπλοκές. Για τις δύο αυτές υποθέσεις τού έχουν επιβληθεί αμετάκλητες ποινές φυλάκισης τριών ετών για κάθε περίπτωση.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις ευθύνες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλους τους κανόνες που προβλέπει η ιατρική επιστήμη.
πηγή: voria
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