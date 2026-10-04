Κλειδώνουν τα social media για τους κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου - Πώς θα λειτουργήσει η επαλήθευση ηλικίας, ποια ευθύνη έχουν πλατφόρμες και γονείς

Και τι σημαίνει αυτό το 13-15; Κάποιος θα μπορούσε να πει: «Μα εσείς λέγατε αποκλεισμό κάτω από τα 15 και η Ευρώπη το θέτει λίγο διαφορετικά». Η Ευρώπη δεν το θέτει διαφορετικά. Τι λέει; Ότι από τα 13 μέχρι τα 15 μπορούν τα παιδιά να έχουν μια πρώτη επαφή με κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Με αυτά που έχουμε σήμερα; Σε καμία περίπτωση. Δεν δέχεται ούτε η Ευρώπη σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία των παιδιών στο γυμνάσιο στην ουσία, να υπάρχουν social media, τα οποία θα έχουν εθιστικό περιεχόμενο, θα επιτρέπουν το συνεχές scrolling και θα λειτουργούν για άπειρες ώρες εκτός εάν κάποιος γονέας ρυθμίσει το κινητό του παιδιού του σε λιγότερες ώρες.Αυτό λοιπόν, που λέει η Ευρώπη για τις ηλικίες 13 έως 15 είναι ότι ναι μπορούν να υπάρχουν κάποια social media χωρίς όμως, προσωπικούς λογαριασμούς των παιδιών με κλειδώματα για το βράδυ, με μέγιστη χρήση μία ώρα την ημέρα και χωρίς ατελείωτο scrolling.'Αρα ναι νομίζω πως η προσέγγισή μας στα δύο αυτά σημεία, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την ευρωπαϊκή λύση, την πρόταση για τη νομοθέτηση του EU KIDS Act.ΑΠ.: Είναι αναγκαίο διότι η Ευρώπη ναι μεν ανακοίνωσε τι προτίθεται να κάνει όμως, από την πρόθεση μέχρι την ευρωπαϊκή νομοθέτηση θα περάσουν αρκετοί μήνες. Εμείς, θα πρέπει και μπορούμε -αυτό δεν απαγορεύεται από την Ευρώπη- να νομοθετήσουμε και μάλισταΠροφανώς, στην πορεία πιθανώς, θα τροποποιήσουμε σημειακά τη νομοθεσία. Όμως, το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα είναι μπροστά μας. Θα γίνει το επόμενο διάστημα.Είχαμε πει ότι θα το φέρουμε τον Αύγουστο στη Βουλή. Μεσολάβησαν όμως, όλες αυτές οι πληροφορίες για την επερχόμενη πλέον ευρωπαϊκή πρωτοβουλία οπότε οφείλαμε να περιμένουμε αυτούς τους δύο μήνες.Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ξεκινάμε και παράλληλα συμμετέχουμε πολύ πιο ενεργά πλέον γιατί υπάρχει και ένα κείμενο στο τραπέζι για την ευρωπαϊκή νομοθέτηση έτσι ώστε πραγματικά το EU KIDS Act να πιάσει και τα social media αλλά και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης.Γιατί και αυτό το κομμάτι θέλει ρύθμιση. Εκεί είναι πολύ επικίνδυνο, ένα παιδί να ρωτάει οτιδήποτε σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και να παίρνει προφανώς οποιεσδήποτε απαντήσεις.ΑΠ.: Έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε. Να δούμε το λεγόμενο παράδειγμα της Αυστραλίας, γιατί εκεί δεν πήγε καλά. Δεν είναι όμως, η απόλυτα σωστή βάση.Επιτυχία είναι να βγούμε με έναν νόμο, ο οποίος θα περάσει το μήνυμα: «Ξέρεις παιδί μου το να μπαίνεις στα social media σε έναν λογαριασμό που προοριζόταν για έναν ενήλικο ενώ εσύ είσαι 13 ετών, απαγορεύεται».'Αρα θα πρέπει να βγούμε όντως με ενημέρωση με στήριξη των γονέων. Οι γονείς δεν μπορούν με όσα καθημερινά βιώνουν -ή βιώνουμε και εγώ γονέας είμαι- να είναι συνεχώς πάνω από το κεφάλι του παιδιού. Οφείλουν όμως, να κάνουν κάποια βασικά πολύ πρώτα βήματα.Αν δηλαδή ένας γονέας όταν μια πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας βάζει το δικό του κινητό ή τη δική του ταυτότητα τότε προφανώς έχουμε αποτύχει. Αυτό όμως, πρέπει να το εξηγήσουμε στους γονείς.Συνεπώς, επιτυχία θα είναι πρώτον, να υπάρξει αυτή η νομοθέτηση. Δεύτερον, να βάλουμε κάποια επιπλέον τεχνικά μέτρα σε σχέση με το τι νομοθετήθηκε στην Αυστραλία. Γιατί όντως όλοι αυτοί οι τρόποι κλειδώματος θα μπορούσαν τεχνικά να παρακαμφθούν αλλά υπάρχουν και επιπλέον διαδικασίες που μπορούμε να προτείνουμε και αυτό θα κάνουμε στις πλατφόρμες και στην Ευρώπη.Συνεπώς, για μένα επιτυχία θα είναι πρώτον η νομοθέτηση. Δεύτερον, η ενημέρωση των γονέων. Και τρίτον, τοκαι όχι τον κόσμο μέσα από τα γυαλιά του ψηφιακού κόσμου και των social media.ΑΠ.: Ναι. Και στο Υπουργικό Συμβούλιο επίσης, επισημάνθηκε πόσο σημαντικό είναικαι κυρίως, να μιλήσουμε με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων αλλά και ομάδες γονέων.Ως υπουργός έχω κάνει τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το θέμα αυτό στα δύο χρόνια που πέρασαν από τότε που «πατήσαμε το κουμπί» και μάλιστα, μίλησε και ο πρωθυπουργός σε συζητήσεις που κάναμε σε ομάδες γονέων. Εκεί, ελεύθερα και χωρίς να μας κυνηγάει ο χρόνος μιας σχολικής ώρας συζητήσαμε για το τι διακυβεύεται, τι μέτρα μπορούν να παρθούν και πώς μπορούν πραγματικά οι γονείς να ρυθμίσουν διάφορες διαδικασίες γονικού ελέγχου και τέλος, πώς τελικά τα παιδιά μπορούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον ψηφιακό και τον αληθινό κόσμο.Δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ένα παιδί μπορεί να δει και να μάθει στο διαδίκτυο αλλά υπάρχει και ένας φυσικός κόσμος, ο φυσικός τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μας οφείλουν να μεγαλώσουν. Οφείλουμε εμείς να τους επιτρέψουμε να μεγαλώσουν.ΑΠ.: Με δεδομένο ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα κάνει κατ' εκτίμηση περίπου 20 μήνες για να ψηφιστεί, μεριμνούμε και για την επόμενη γενιά παιδιών του δημοτικού και του γυμνασίου τα οποία θα είναι αβοήθητα μέσα σε ένα ψηφιακό τοπίο χωρίς ρύθμιση χωρίς καθοδήγηση.Αφού λοιπόν, πλέον ξέρουμε τις βασικές αρχές δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε και να χάσουμε 20 μήνες.ΑΠ.: Όχι και η ελληνική νομοθεσία θα προσαρμοστεί σε αυτά που περίπου το EU KIDS Act λέει αλλά δεν λέει κάτι συγκλονιστικά διαφορετικό.Η Ευρώπη δεν λέει ότι στα 13 ένα παιδί θα μπει στο Instagram όπως είναι το Instagram σήμερα. Λέει πως θα μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση, βέβαια με γονική συναίνεση σε ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα social media, χωρίς συνεχές scrolling, όπου δεν θα επιτρέπεται σε έναν ξένο να στέλνει μηνύματα και δεν θα λειτουργεί το βράδυ. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λέει η Ευρώπη ότι θα μπορούσαν τα παιδιά να αρχίσουν να μπαίνουν.Θεωρώ, λοιπόν ότι η δική μας αυστηρή στάση βοήθησε και την Ευρώπη αλλά και τις πλατφόρμες να έρθουν λίγο πιο κοντά σε αυτά που θέλουμε.ΑΠ.: Οι πλατφόρμες έχουν το βάρος της αναζήτησης της πραγματικής ηλικίας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τους ούτως ή άλλωςπου έχουν και οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να καταλάβουν ότι το δικό σας και το δικό μου προφίλ δεν είναι προφίλ ενός δεκαπεντάχρονου. Και επίσης, νομίζω πως μπορούν να κατανοήσουν αν ένα προφίλ ανήκει σε ένα μικρότερο παιδί.Στις περιπτώσεις όμως, που δεν έχουν αυτή την εύλογη βεβαιότητα αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο το οποίο η Ευρώπη προτείνει και εμείς ήδη έχουμε υλοποιήσει το Kids Wallet.και δεν επιστρέφει κανένα στοιχείο. Αυτό ήταν το προαπαιτούμενο της λύσης που η Ευρώπη σχεδίασε και εμείς τελικά υλοποιήσαμε: να επιστρέφει μόνο ένα flag, ένα σήμα, δηλαδή, ότι αυτός ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από τα 15. Δεν επιστρέφει καν την ημερομηνία γέννησης.ΑΠ.: Για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ελληνική νομοθεσία πατούν στο DSAγια διάφορες τέτοιου είδους παραβάσεις και παραβιάσεις.Στο πλαίσιο των περαιτέρω συζητήσεων με την Ευρώπη με προβληματίζει το πώς μπορούμε να φέρουμε όλη αυτή τη διαδικασία των προστίμων λίγο πιο κοντά μας. Αυτό όμως,, είναι κάτι υπό διερεύνηση. Μέχρι τότε ακολουθούμε όλη τη διαδικασία που προβλέπει το DSA. Δηλαδή τι; Η ελληνική αρμόδια αρχή που είναι η ΕΕΤΤ αναφέρει το ζήτημα παραδείγματος χάριν της πρόσβασης ενός δεκατετράχρονου σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ιρλανδία και η Ιρλανδία πλέον -γιατί εκεί είναι η έδρα των περισσότερων από αυτές τις εταιρείες- κινεί από εκεί και πέρα τις διαδικασίες που προβλέπει το DSA.ΑΠ.: Όχι προφανώς. Το ίδιο πρόβλημα νομίζω αντιμετωπίζουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι που χρησιμοποιούμε social media. Απλώς θεωρητικά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μηχανισμούς αυτοάμυνας και αυτορρύθμισης προκειμένου όταν πλέον αρχίζουμε να «καιγόμαστε» να το αφήσουμε. Έτσι θεωρητικά πρέπει να γίνει.Για τα παιδιά αυτό δεν είναι δεδομένο. Είναι πολύ πιο εύπλαστοι αυτοί οι μηχανισμοί στο παιδικό μυαλό. Είναι πολύ πιο επικίνδυνες αυτές οι ηλικίες όταν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και όταν οι μαθησιακές δυνατότητες είναι στο πικ τους να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω του «κολλήματος».Και όχι μόνο προβλήματα μαθησιακά ή αναπτυξιακά αλλά και προβλήματα αυτοεκτίμησης. Το fear of missing out (FOMO) ή το να μην θέλεις να βγεις από το δωμάτιό σου γιατί είσαι εγκλωβισμένος σε έναν ψηφιακό κόσμο. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται κυρίως σε παιδιά αυτής της ηλικίας.'Αρα γι' αυτό, δεν θέλουμε εθιστικά μοτίβα σε αυτές τις ηλικίες.Και οι μεγαλύτεροι βέβαια, πρέπει να έχουμε τον νου μας γιατί τα παιδιά μας, στην ουσία, εμάς βλέπουν και κάνουν αυτά τα οποία κάνουμε. 'Αρα θα πρέπει πρώτα, νομίζω, εμείς να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και μετά να πάμε στα παιδιά μας να πούμε οτιδήποτε.Το έζησα και εγώ. Τα παιδιά μου πλέον, έχουν φύγει από την ηλικία αυτή αλλά όταν τους έλεγα «μην ασχολείσαι τόσο με το κινητό» μου έλεγαν: «Ναι αλλά εσύ γιατί είσαι συνέχεια με το κινητό;».Ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αν τελικά το κινητό είναι εργαλείο δουλειάς για έναν ενήλικο. Θεωρεί ότι και εμείς μπορούμε να παίζουμε στα social media όπως κάνει και αυτό.ΑΠ.: Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ίσο. Δεν πρέπει οι γονείς να τρέχουν πίσω από τις πλατφόρμες προσπαθώντας να ασφαλίσουν τα κινητά των παιδιών τους απέναντι στις πλατφόρμες.Οι πλατφόρμες δεν πρέπει να έχουν το βάρος της απόδειξης ότι είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Ο σχεδιασμός τους πρέπει να είναι ασφαλής για τα παιδιά.Οι γονείς βέβαια όπως και νωρίτερα λέγαμε, έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης. Αυτό αφορά το σημείο εκείνο όπου η πλατφόρμα θα ζητήσει να επιβεβαιώσει ή να επαναεπιβεβαιώσει την ηλικία ενός χρήστη ή του παιδιού τους.Αν για παράδειγμα το παιδί τους πει «μπαμπά δώσε μου λίγο το κινητό για να ανοίξω το e-wallet να κάνω κάτι» και τελικά, το παιδί δείξει την ταυτότητα του πατέρα το παιχνίδι έχει χαθεί.'Αρα, οι γονείς θα έχουν κατά την άποψή μου μία και μόνη ευθύνη -ίσως και λίγο παραπάνω. Πρώτον, να κάνουν μαζί την επιβεβαίωση ηλικίας όταν έρθει εκείνη η ώρα. Και βέβαια, κυρίως, να εξηγήσουν στα παιδιά τους ότι η πραγματική ζωή είναι πιο όμορφη καιΠηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ