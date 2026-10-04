Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Δύο νεκροί σε τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, θύματα ένας 32χρονος και ένας 16χρονος
Δύο νεκροί σε τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, θύματα ένας 32χρονος και ένας 16χρονος
Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ στον Άγιο Βλάση – Έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα στον νομό Ηρακλείου, με τελευταίο θύμα έναν 32χρονο οδηγό στην περιοχή του Αγίου Βλάση.
Το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο 32χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Παράλληλα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από συντρίμμια και λάδια, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία.
πηγή: neakriti
Το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο 32χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Παράλληλα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από συντρίμμια και λάδια, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία.
Δύο νεκροί μέσα στην ίδια ημέραΟ θάνατος του 32χρονου ήταν το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες στον νομό Ηρακλείου. Νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Χερσόνησο. Ο ανήλικος κινούνταν με δίκυκλο όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών. Η Τροχαία διερευνά ξεχωριστά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο δυστυχήματα.
πηγή: neakriti
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