Φωτιά στη Σκύρο: Οι πατημασιές και τα μπουκάλια από αλκοόλ «οδήγησαν» στον 50χρονο που προσήχθη, εξετάζονται κτηνοτροφικές διαφορές
Φωτιά στη Σκύρο: Οι πατημασιές και τα μπουκάλια από αλκοόλ «οδήγησαν» στον 50χρονο που προσήχθη, εξετάζονται κτηνοτροφικές διαφορές
Τόσο ο πατέρας του 50χρονου όσο και ο αδελφός του ανέφεραν στα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και πως είχε παραδεχθεί ενώπιόν τους ότι εκείνος έβαλε τη φωτιά
Τα ευρήματα στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά, μαρτυρίες ατόμων που γνωρίζουν την περιοχή και πληροφορίες για αντιπαραθέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων είναι τα στοιχεία που οδήγησαν στη προσαγωγή ενός 50χρονου άνδρα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο στις 29 Αυγούστου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:44 τα ξημερώματα στη θέση Χάρτσα και έκαψε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων. Από την πρώτη στιγμή, στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής τέθηκαν τα όσα εντοπίστηκαν στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Ειδικότερα, οι ερευνητές εντόπισαν μπουκάλια με αλκοόλ, αλλά και αποτυπώματα από πατημασιές.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί χώρο με έντονη ή τυχαία ανθρώπινη παρουσία. Η δραστηριότητα στην περιοχή συνδέεται κατά κύριο λόγο με κτηνοτρόφους. Με δεδομένο αυτό άρχισε σιγά σιγά να περιορίζεται ο κύκλος των προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.
Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία τα στελέχη της ΔΑΕΕ οδηγήθηκαν στα ίχνη μιας οικογένειας κτηνοτρόφων, αποτελούμενης από τον πατέρα και τους δύο γιους του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί εδώ και χρόνια. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές ήταν ότι ο ένας από τους δυο γιους, ο 50χρονος που τελικά προσήχθη, δεν συνήθιζε να φορά παπούτσια, αλλά κυκλοφορούσε είτε με παντόφλες είτε ξυπόλητος. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, «χτύπησε» καμπανάκια.
Η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει περεταίρω κατά την εξέταση των μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο πατέρας του 50χρονου όσο και ο αδελφός του ανέφεραν στα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και πως είχε παραδεχθεί ενώπιόν τους ότι εκείνος έβαλε τη φωτιά, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο.
Κατόπιν αυτών, ο 50χρονος προσήχθη και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική γνωμάτευση.
Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά υπέστη ζημιές άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων, η οποία φέρεται να μην διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με την οικογένεια του προσαχθέντα. Έτσι, στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ έχει μπει και το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε σκόπιμα.
Τέλος, οι έρευνες δεν περιορίζονται στη φωτιά της Χάρτσα. Η ΔΑΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο ο 50χρονος να συνδέεται και με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου στη θέση Κλούθρο. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο: από γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα.
Το ερώτημα πλέον που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι αν πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά ή αν πίσω από τις δύο πυρκαγιές βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:44 τα ξημερώματα στη θέση Χάρτσα και έκαψε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων. Από την πρώτη στιγμή, στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής τέθηκαν τα όσα εντοπίστηκαν στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Ειδικότερα, οι ερευνητές εντόπισαν μπουκάλια με αλκοόλ, αλλά και αποτυπώματα από πατημασιές.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί χώρο με έντονη ή τυχαία ανθρώπινη παρουσία. Η δραστηριότητα στην περιοχή συνδέεται κατά κύριο λόγο με κτηνοτρόφους. Με δεδομένο αυτό άρχισε σιγά σιγά να περιορίζεται ο κύκλος των προσώπων που θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.
Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία τα στελέχη της ΔΑΕΕ οδηγήθηκαν στα ίχνη μιας οικογένειας κτηνοτρόφων, αποτελούμενης από τον πατέρα και τους δύο γιους του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί εδώ και χρόνια. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές ήταν ότι ο ένας από τους δυο γιους, ο 50χρονος που τελικά προσήχθη, δεν συνήθιζε να φορά παπούτσια, αλλά κυκλοφορούσε είτε με παντόφλες είτε ξυπόλητος. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, «χτύπησε» καμπανάκια.
Η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει περεταίρω κατά την εξέταση των μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο πατέρας του 50χρονου όσο και ο αδελφός του ανέφεραν στα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και πως είχε παραδεχθεί ενώπιόν τους ότι εκείνος έβαλε τη φωτιά, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο.
Κατόπιν αυτών, ο 50χρονος προσήχθη και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική γνωμάτευση.
Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά υπέστη ζημιές άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων, η οποία φέρεται να μην διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με την οικογένεια του προσαχθέντα. Έτσι, στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ έχει μπει και το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε σκόπιμα.
Τέλος, οι έρευνες δεν περιορίζονται στη φωτιά της Χάρτσα. Η ΔΑΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο ο 50χρονος να συνδέεται και με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου στη θέση Κλούθρο. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο: από γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα.
Το ερώτημα πλέον που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι αν πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά ή αν πίσω από τις δύο πυρκαγιές βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο.
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