Φωτιά στη Σκύρο: Οι πατημασιές και τα μπουκάλια από αλκοόλ «οδήγησαν» στον 50χρονο που προσήχθη, εξετάζονται κτηνοτροφικές διαφορές

Τόσο ο πατέρας του 50χρονου όσο και ο αδελφός του ανέφεραν στα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και πως είχε παραδεχθεί ενώπιόν τους ότι εκείνος έβαλε τη φωτιά