ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, 3 εναέρια στη μάχη

Αλλαγή ώρας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τη χειμερινή ώρα, πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας Χειμερινό ωράριο Ρολόι

Αλλαγή ώρας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τη χειμερινή ώρα, πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου οι δείκτες μετακινούνται από τις 04:00 στις 03:00

Αλλαγή ώρας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τη χειμερινή ώρα, πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας, καθώς την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα επιστρέφει στη χειμερινή ώρα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η χώρα επιστρέφει στην ώρα Ανατολικής Ευρώπης (UTC+2).

Η αλλαγή σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νύχτα θα έχει μία επιπλέον ώρα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα νυχτώνει νωρίτερα το απόγευμα.

Γιατί η αλλαγή ώρας γίνεται τα ξημερώματα

Η επιλογή των πρώτων πρωινών ωρών για τη μεταβολή της ώρας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η δραστηριότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών είναι περιορισμένη.

Έτσι, περιορίζονται οι πρακτικές επιπτώσεις στις μεταφορές, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στα ηλεκτρονικά συστήματα που λειτουργούν με συγκεκριμένα ωράρια.

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Πότε επιστρέφει η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα, UTC+3, θα επιστρέψει την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών για την κατάργηση της αλλαγής ώρας, το ισχύον καθεστώς εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Κάθε χτύπος μετράει: Η DIMAND κάνει την πρόληψη πράξη

Με απινιδωτές σε εμβληματικά κτήρια, όπως το ΜΙΝΙΟΝ και ο Πύργος Πειραιά, και εκπαίδευση εργαζομένων στην ΚΑΡΠΑ, η DIMAND επενδύει στην πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι σε ένα επείγον περιστατικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης