Κυψέλη: Στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους, τι έδειξε το DNA
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Δολοφονία Βρέφος

Κυψέλη: Στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους, τι έδειξε το DNA

Πληροφορίες αναφέρουν πως και οι τρεις πρόκειται να ζητήσουν και να λάβουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Κυψέλη: Στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους, τι έδειξε το DNA
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Το κατώφλι του ανακριτή πρόκειται να περάσουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίσταση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για γενετήσιες πράξεις κατά της 15χρονης και άλλων πράξεων. Πληροφορίες αναφέρουν πως και οι τρεις πρόκειται να ζητήσουν και να λάβουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Οι συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και την Τετάρτη (2/9) για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε διακίνησαν ναρκωτικές ουσίες. Ειδικότερα, ο 43χρονος υποστήριξε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί στη σχετική εξέταση.

Από τη μεριά της, η γυναίκα, αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυριζόμενη πως είναι αθώα. «Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζήτω την επιείκεια της ελληνικής Δικαιοσύνης», σημείωσε. Όταν ρωτήθηκε για το νεκρό βρέφος που βρήκαν οι αρχές στη βαλίτσα μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τους άλλους δυο συγκατηγορούμενούς της φέρεται να απάντησε: «Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατο του». Ακόμη η ίδια φέρεται να δήλωσε εξαρτημένη από ναρκωτικά ζητώντας τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης.

Τέλος, ο 26χρονος Αφγανός κατά τη δική του απολογία στην ανακρίτρια δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα για το νεκρό βρέφος. «Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων.


Παιδί του ζευγαριού το νεκρό βρέφος

Την ίδια στιγμή οι εξετάσεις βιολογικού υλικού αποκάλυψαν πως ο 43χρονος και η 38χρονη είναι οι βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών που βρέθηκαν στο σπίτι. Ειδικότερα, προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως στον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου.

Σχετικά με την υπόθεση, τα παιδιά ανέφεραν πως το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας. Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης

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