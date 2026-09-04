Το Volvo EX30 θα φορτίζει συσκευές

Το EX30 αποκτά ένα ακόμη χρηστικό στοιχείο, καθώς η Volvo ετοιμάζει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) μέσω της επόμενης ενημέρωσης λογισμικού, που δεν θα χρεώνεται.





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Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στο ηλεκτρικό SUV να παρέχει ενέργεια σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, μετατρέποντας ουσιαστικά την μπαταρία του σε μια φορητή πηγή ενέργειας. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 3 kW στα 16 Ampere, αρκετή για ένα ευρύ φάσμα καθημερινών συσκευών.Για τη χρήση του V2L απαιτείται ένας ειδικός αντάπτορας, τον οποίο η Volvo διαθέτει ξεχωριστά. Αυτός συνδέεται στη θύρα φόρτισης του EX30 και στη συνέχεια μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές όπως καφετιέρα, ηλεκτρικά εργαλεία ή εξοπλισμό μαγειρέματος σε μια εκδρομή.Βέβαια, η Volvo έχει προβλέψει ένα όριο. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία V2L, το EX30 διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%, ώστε να παραμένει διαθέσιμη επαρκής ενέργεια για την κίνηση του αυτοκινήτου.Επιπλέον, η ίδια ενημέρωση λογισμικού φέρνει αλλαγές στο ψηφιακό περιβάλλον του EX30. Το μενού γίνεται απλούστερο, ενώ η προσαρμόσιμη μπάρα στην οθόνη μπορεί να εμφανίζει συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ή προτεινόμενες ενέργειες.