Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Το Volvo EX30 θα φορτίζει συσκευές
Το Volvo EX30 θα φορτίζει συσκευές
Το μικρότερο μοντέλο των ηλεκτρικών SUV της Volvo θα αναβαθμιστεί σύντομα, προσθέτοντας στον τεχνολογικό εξοπλισμό του τη λειτουργία Vehicle-to-Load.
Το EX30 αποκτά ένα ακόμη χρηστικό στοιχείο, καθώς η Volvo ετοιμάζει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) μέσω της επόμενης ενημέρωσης λογισμικού, που δεν θα χρεώνεται.
Για τη χρήση του V2L απαιτείται ένας ειδικός αντάπτορας, τον οποίο η Volvo διαθέτει ξεχωριστά. Αυτός συνδέεται στη θύρα φόρτισης του EX30 και στη συνέχεια μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές όπως καφετιέρα, ηλεκτρικά εργαλεία ή εξοπλισμό μαγειρέματος σε μια εκδρομή.
Βέβαια, η Volvo έχει προβλέψει ένα όριο. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία V2L, το EX30 διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%, ώστε να παραμένει διαθέσιμη επαρκής ενέργεια για την κίνηση του αυτοκινήτου.
Επιπλέον, η ίδια ενημέρωση λογισμικού φέρνει αλλαγές στο ψηφιακό περιβάλλον του EX30. Το μενού γίνεται απλούστερο, ενώ η προσαρμόσιμη μπάρα στην οθόνη μπορεί να εμφανίζει συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ή προτεινόμενες ενέργειες.
Στον εξοπλισμό προστίθεται επίσης η λειτουργία Plug & Charge, όπου υποστηρίζεται από τον εκάστοτε δημόσιο φορτιστή. Έτσι, το αυτοκίνητο αναλαμβάνει αυτόματα την ταυτοποίηση και την έναρξη της φόρτισης, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει εφαρμογή ή κάρτα για τη διαδικασία.
Η λειτουργία V2L θα διατεθεί μέσω over-the-air ενημέρωσης στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ασίας-Ειρηνικού και της Λατινικής Αμερικής, που χρησιμοποιούν το πρότυπο CCS2.
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