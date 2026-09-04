Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό έτος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό έτος
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας
Την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 από σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 16.00 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Η προθεσμία εκπνέει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 15:00.
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, ΕΔΩ.
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ./ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και περιλαμβάνει:
«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο»
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμειβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο.
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.
Για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας οι οποίες θα λειτουργήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 -2027 μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. (https://gsvetlly.minedu.gov.gr/metalykeiako-etos-taksi-mathiteias-ton-epa-l/enimerotiko-yliko-gia-mathitevomenous).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Μαθητείας ΕΔΩ.
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους μπορούν, επίσης, να αντληθούν:
από τον Υπεύθυνο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. της περιοχής σας
από τον Υπεύθυνο Μαθητείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας
από το Συντονιστή Μαθητείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, ΕΔΩ.
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ./ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και περιλαμβάνει:
«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο»
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμειβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο.
«Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας»
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.
Για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας οι οποίες θα λειτουργήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 -2027 μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. (https://gsvetlly.minedu.gov.gr/metalykeiako-etos-taksi-mathiteias-ton-epa-l/enimerotiko-yliko-gia-mathitevomenous).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Μαθητείας ΕΔΩ.
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους μπορούν, επίσης, να αντληθούν:
από τον Υπεύθυνο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. της περιοχής σας
από τον Υπεύθυνο Μαθητείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας
από το Συντονιστή Μαθητείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας
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