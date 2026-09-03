Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης: Στον 71χρονο windsurfer ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες
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Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης: Στον 71χρονο windsurfer ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες

Ο άνδρας αγνοούνταν από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) - Πραγματοποιήθηκαν έρευνες εντοπισμού, στις οποίες  περισυνελέγη η σανίδα του

Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης: Στον 71χρονο windsurfer ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες
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Τραγικός επίλογος γράφεται στο Ηράκλειο της Κρήτης στην υπόθεση του 71χρονου windsurfer, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8), καθώς όπως αποδείχθηκε η σορός που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στη θάλασσα στις Γούβες ήταν δικιά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας που βρέθηκε πριν από λίγες ώρες νεκρός φορούσε μαγιό, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις ταυτοποίησης, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον σέρφερ.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε ο windsurfer είχε μεταβεί στην Αμμουδάρα και φέρεται να κατευθύνθηκε με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία χωρίς να φοράει την ειδική στολή. Στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

Στη συνέχεια διοργανώθηκαν επιχειρήσεις εντοπισμού, στις οποίες συμμετείχαν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επιβατηγά-τουριστικά σκάφη. Από αέρος ένα ελικόπτερο «χτένιζε» την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του.





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Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες εντοπίστηκε η σανίδα του, η οποία περισυνελέγη και παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Παράλληλα, στην παραλία της Αμμουδάρας βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα μαζί με το αυτοκίνητό του.

Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης: Στον 71χρονο windsurfer ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες

Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης: Στον 71χρονο windsurfer ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες
2 ΣΧΟΛΙΑ

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