1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr
1.050.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.050.000

Από κινητό: 68%
Από υπολογιστή: 31%
Από tablet: 1%

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