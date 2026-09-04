Από τη ΔΕΘ στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον Αλ Σίσι ο Μητσοτάκης, την Τρίτη το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Κάιρο

Γιατί η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αποκτά ιδιαίτερο βάρος - Τουρκία, Λιβύη και Σινά στο ελληνικό «ραντάρ»

Αθήνα και Κάιρο έχουν πραγματοποιήσει τους προηγούμενους μήνες εντατικές διαβουλεύσεις για την οριστική διευθέτηση του καθεστώτος της Μονής. Η ελληνική επιδίωξη παραμένει σαφής: να κατοχυρωθούν η συνέχεια της μοναστικής κοινότητας, ο χαρακτήρας της Μονής και τα δικαιώματά της.



Το ταξίδι της Τρίτης έρχεται, έτσι, να δώσει συνέχεια σε μια σχέση που η Αθήνα θεωρεί στρατηγική, αλλά και να μετρήσει από κοντά τις νέες ισορροπίες στην περιοχή.



Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει έναν επιπλέον πολιτικό συμβολισμό: σχεδόν αμέσως μετά τη ΔΕΘ και τη μάχη της οικονομίας στο εσωτερικό, το επόμενο ραντεβού είναι με έναν από τους σημαντικότερους συνομιλητές της Ελλάδας στα εθνικά και στην Ανατολική Μεσόγειο.



Τα βασικά σημεία του background είναι ελεγμένα: η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας–Αιγύπτου θεσμοθετήθηκε τον Μάιο του 2025 και στηρίζεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία οριοθέτησης του 2020. Οι ελληνολιβυκές τεχνικές συνομιλίες έχουν πράγματι φτάσει σε τρίτο γύρο, τον Ιούλιο του 2026. Επίσης, η προσέγγιση Καΐρου–Άγκυρας έχει προχωρήσει αισθητά μέσα στο 2026, με συμφωνίες και στον αμυντικό τομέα.