Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Δρόμοι στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια» - 17 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική
Προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη το βράδυ.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περπτώσεις.
Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Η καταιγίδα είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα την οποία αποτύπωσε φωτογράφος της «Εurokinissi».
Δείτε φωτογραφίες:
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περπτώσεις.
Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Η καταιγίδα είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα την οποία αποτύπωσε φωτογράφος της «Εurokinissi».
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα