Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
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Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Δρόμοι  στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια» - 17 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική

Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη το βράδυ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει σε όλες τις περπτώσεις.

Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Η καταιγίδα είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα την οποία αποτύπωσε φωτογράφος της «Εurokinissi».

Δείτε φωτογραφίες:

Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
Καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα
2 ΣΧΟΛΙΑ

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