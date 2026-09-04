Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου, έρευνες από τις Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διώρυγα της Κορίνθου Σορός

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου, έρευνες από τις Αρχές

Η σορός ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου, έρευνες από τις Αρχές
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας KorinthosTv, η σορός εντοπίστηκε από ιδιώτη μέσα στη Διώρυγα του Ισθμού και ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης