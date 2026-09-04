Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου, έρευνες από τις Αρχές
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου, έρευνες από τις Αρχές
Η σορός ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας KorinthosTv, η σορός εντοπίστηκε από ιδιώτη μέσα στη Διώρυγα του Ισθμού και ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας KorinthosTv, η σορός εντοπίστηκε από ιδιώτη μέσα στη Διώρυγα του Ισθμού και ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα