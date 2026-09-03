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Μπουλντόζα αναποδογύρισε στην Βορινέζα Αρτέμιδας, σώος ο χειριστής, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Αρτέμιδα μπουλντόζα

Μπουλντόζα αναποδογύρισε στην Βορινέζα Αρτέμιδας, σώος ο χειριστής, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη η καμπίνα του χειριστή του οχήματος, εκείνος τραυματίστηκε μόνο ελαφριά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

Μπουλντόζα αναποδογύρισε στην Βορινέζα Αρτέμιδας, σώος ο χειριστής, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στην Βορινέζα της Αρτέμιδας, όταν ξαφνικά μία μπουλντόζα αναποδογύρισε στην διασταύρωση των οδών Ταλαίπωρων και Οσιομάρτυρος.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, ο χειριστής της μπουλντόζας βρισκόταν μέσα στη καμπίνα του οχήματος και πραγματοποιούσε εργασίες τη στιγμή του ατυχήματος. Παρά το γεγονός που η καμπίνα καταστράφηκε σχεδόν εντελώς, ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Στη συνέχεια οι συνάδελφοί του τον μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη iRafina (@irafina.gr)



Μπουλντόζα αναποδογύρισε στην Βορινέζα Αρτέμιδας, σώος ο χειριστής, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μπουλντόζα αναποδογύρισε στην Βορινέζα Αρτέμιδας, σώος ο χειριστής, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ

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