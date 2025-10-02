Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ο Δημήτρης Πέλκας έγινε για πρώτη φορά πατέρας
Ο Δημήτρης Πέλκας έγινε για πρώτη φορά πατέρας
Η σύζυγος του αρχηγού του ΠΑΟΚ, Κυβέλη Μάρδα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
Το είχε... προδώσει στις 28 Αυγούστου όταν στο θριαμβευτικό 5-0 του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα στα play off του Europa League είχε πετύχει το τελευταίο γκολ... Ο Δημήτρης Πέλκας με το που σκόραρε πήρε τη μπάλα και την έβαλε μέσα από τη φανέλα του, βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα σαν πιπίλα.
Ο πανηγυρισμός σήμα κατατεθέν των ποδοσφαιριστών που περιμένουν τη γέννηση του παιδιού τους.
Σήμερα η σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού Κυβέλη Μάρδα (με την οποία παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι) έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, με τον Δημήτρη Πέλκα να είναι στο πλευρό της καθώς λόγο τραυματισμού δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Βίγκο για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Θέλτα.
«Νέο μέλος στην ασπρόμαυρη οικογένεια...», έγραψε στο ποστάρισμα της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ...
