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Συνελήφθη 22χρονος Αφγανός στη Θεσσαλονίκη: Συνευρέθηκε ερωτικά με 28χρονη και μετά την λήστεψε
Συνελήφθη 22χρονος Αφγανός στη Θεσσαλονίκη: Συνευρέθηκε ερωτικά με 28χρονη και μετά την λήστεψε
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης επί της οδού Γιαννιτσών
Ένας 22χρονος που λήστεψε εκδιδόμενη γυναίκα κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης συνελήφθη από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης επί της οδού Γιαννιτσών.
Ο νεαρός, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, συνευρέθηκε ερωτικά με την 28χρονη έναντι αμοιβής μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πράξης φαίνεται ότι ζήτησε πίσω τα 20 ευρώ που της είχε δώσει και ξεκίνησε να τη χτυπάει.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 22χρονος κατέληξε με χειροπέδες.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης επί της οδού Γιαννιτσών.
Ο νεαρός, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, συνευρέθηκε ερωτικά με την 28χρονη έναντι αμοιβής μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πράξης φαίνεται ότι ζήτησε πίσω τα 20 ευρώ που της είχε δώσει και ξεκίνησε να τη χτυπάει.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 22χρονος κατέληξε με χειροπέδες.
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