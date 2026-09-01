Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο με δεκάδες υπολογιστές στην Καλλιθέα, 6 συλλήψεις

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12 ασύρματες κάμερες,πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,καθώς και 680 ευρώ.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.Τότε είχε ενταχθεί σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών.Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.