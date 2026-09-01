Το «ευχαριστώ» μητέρας παιδιού με αυτισμό στον Ευαγγελισμό: Αυτό είναι συμπερίληψη στην πράξη

Όταν έχεις ένα παιδί με βαρύ αυτισμό και νοητική υστέρηση ακόμη και μια διαδικασία που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτονόητη μπορεί να γίνει μια μεγάλη δοκιμασία, γράφει η Άδα Σταματάτου