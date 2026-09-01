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Το «ευχαριστώ» μητέρας παιδιού με αυτισμό στον Ευαγγελισμό: Αυτό είναι συμπερίληψη στην πράξη
Το «ευχαριστώ» μητέρας παιδιού με αυτισμό στον Ευαγγελισμό: Αυτό είναι συμπερίληψη στην πράξη
Όταν έχεις ένα παιδί με βαρύ αυτισμό και νοητική υστέρηση ακόμη και μια διαδικασία που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτονόητη μπορεί να γίνει μια μεγάλη δοκιμασία, γράφει η Άδα Σταματάτου
Δημόσιο ευχαριστώ στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» λέει η Άδα Σταματάτου, δημιουργός της σελίδας «Η Ζωή μου με τον Γιάννη» στο Facebook, για τη βοήθεια που προσέφεραν τόσο στην ίδια όσο και στον αυτιστικό γιο της προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η επέμβαση για την εξαγωγή τεσσάρων φρονιμητών.
Η κυρία Σταματάτου μέσα από τη σελίδα της, τα παιδικά βιβλία αλλά και τις δράσεις αναδεικνύει τα στερεότυπα και σε θέματα νευροδιαφορετικότητας και αναπηρίας. Ο Γιάννης που είναι πλέον ενήλικας, χειρουργήθηκε από το τμήμα Γναθοχειρουργικής με τη μητέρα του να ευχαριστεί τον καθηγητή Χρήστο Περισανίδη και την ομάδα του για το «πρωτόγνωρο» που έζησε «γιατί όταν έχεις ένα παιδί με βαρύ αυτισμό και νοητική υστέρηση ακόμη και μια διαδικασία που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτονόητη μπορεί να γίνει μια μεγάλη δοκιμασία. Το άγνωστο περιβάλλον,οι άνθρωποι που δεν γνωρίζει, οι ήχοι,τα φώτα,η αναμονή,η αναισθησία,το ξύπνημα...».
Η μητέρα του Γιάννη τονίζει πως «εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην απλή περίθαλψη και στην πραγματικά συμπεριληπτική φροντίδα». Συνεχίζοντας περιγράφει πως «από το Γραφείο Κίνησης κατά την εισαγωγή του μέχρι την αίθουσα του χειρουργείου συναντήσαμε ανθρώπους που άκουσαν και σεβάστηκαν τις ιδιαίτερες ανάγκες του Γιάννη. Μου επέτρεψαν να τον συνοδεύσω μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου, φορώντας τα ειδικά αποστειρωμένα ρούχα και ποδονάρια ώστε να ακούει τη φωνή μου και να αισθάνεται ασφαλής. Και όταν ξύπνησε από την ολική αναισθησία ήμουν πάλι εκεί. Για να ακούσει μια γνώριμη φωνή και να μη φοβηθεί. Ο Γιάννης ήταν συνεργάσιμος και ακολούθησε τις οδηγίες των ανθρώπων που κατάλαβαν πως να τον προσεγγίσουν».
«Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω δυνατά: Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ράμπες και προσβασιμότητα. Είναι να μπορείς να προσαρμόσεις μια διαδικασία στις ανάγκες του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Είναι να βλέπεις πρώτα τον άνθρωπο και μετά τη διάγνωση του. Σήμερα στον Ευαγγελισμό αυτό ακριβώς ένιωσα. Δεν ζητήσαμε ειδική μεταχείριση. Χρειαστήκαμε κατανόηση, μια μικρή προσαρμογή και ανθρώπους πρόθυμους να μας ακούσουν. Και τους βρήκαμε. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη με το δημόσιο νοσοκομείο μας και βαθιά ευγνώμων για την επιστημονική φροντίδα, αλλά ακόμη περισσότερο για την ανθρωπιά και τον σεβασμό που έδειξαν στον Γιάννη και εμένα», αναφέρει.
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καθηγητή Χρήστο Περισανίδη,στην ομάδα του και σε όλους όσοι βρέθηκαν σήμερα δίπλα μας. Αυτό είναι συμπερίληψη στην πράξη. Από τον Γιάννη κι από εμένα σας ευχαριστούμε», καταλήγει στην ανάρτησή της.
Η κυρία Σταματάτου μέσα από τη σελίδα της, τα παιδικά βιβλία αλλά και τις δράσεις αναδεικνύει τα στερεότυπα και σε θέματα νευροδιαφορετικότητας και αναπηρίας. Ο Γιάννης που είναι πλέον ενήλικας, χειρουργήθηκε από το τμήμα Γναθοχειρουργικής με τη μητέρα του να ευχαριστεί τον καθηγητή Χρήστο Περισανίδη και την ομάδα του για το «πρωτόγνωρο» που έζησε «γιατί όταν έχεις ένα παιδί με βαρύ αυτισμό και νοητική υστέρηση ακόμη και μια διαδικασία που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτονόητη μπορεί να γίνει μια μεγάλη δοκιμασία. Το άγνωστο περιβάλλον,οι άνθρωποι που δεν γνωρίζει, οι ήχοι,τα φώτα,η αναμονή,η αναισθησία,το ξύπνημα...».
Η μητέρα του Γιάννη τονίζει πως «εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην απλή περίθαλψη και στην πραγματικά συμπεριληπτική φροντίδα». Συνεχίζοντας περιγράφει πως «από το Γραφείο Κίνησης κατά την εισαγωγή του μέχρι την αίθουσα του χειρουργείου συναντήσαμε ανθρώπους που άκουσαν και σεβάστηκαν τις ιδιαίτερες ανάγκες του Γιάννη. Μου επέτρεψαν να τον συνοδεύσω μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου, φορώντας τα ειδικά αποστειρωμένα ρούχα και ποδονάρια ώστε να ακούει τη φωνή μου και να αισθάνεται ασφαλής. Και όταν ξύπνησε από την ολική αναισθησία ήμουν πάλι εκεί. Για να ακούσει μια γνώριμη φωνή και να μη φοβηθεί. Ο Γιάννης ήταν συνεργάσιμος και ακολούθησε τις οδηγίες των ανθρώπων που κατάλαβαν πως να τον προσεγγίσουν».
«Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω δυνατά: Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ράμπες και προσβασιμότητα. Είναι να μπορείς να προσαρμόσεις μια διαδικασία στις ανάγκες του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Είναι να βλέπεις πρώτα τον άνθρωπο και μετά τη διάγνωση του. Σήμερα στον Ευαγγελισμό αυτό ακριβώς ένιωσα. Δεν ζητήσαμε ειδική μεταχείριση. Χρειαστήκαμε κατανόηση, μια μικρή προσαρμογή και ανθρώπους πρόθυμους να μας ακούσουν. Και τους βρήκαμε. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη με το δημόσιο νοσοκομείο μας και βαθιά ευγνώμων για την επιστημονική φροντίδα, αλλά ακόμη περισσότερο για την ανθρωπιά και τον σεβασμό που έδειξαν στον Γιάννη και εμένα», αναφέρει.
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καθηγητή Χρήστο Περισανίδη,στην ομάδα του και σε όλους όσοι βρέθηκαν σήμερα δίπλα μας. Αυτό είναι συμπερίληψη στην πράξη. Από τον Γιάννη κι από εμένα σας ευχαριστούμε», καταλήγει στην ανάρτησή της.
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