Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στο Κεντρί Ιεράπτερας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ιεράπετρα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στο Κεντρί Ιεράπτερας

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στο Κεντρί Ιεράπτερας
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στην περιοχή Κεντρί Ιεράπετρα Κρήτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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