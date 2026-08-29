Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στο Κεντρί Ιεράπτερας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στο Κεντρί Ιεράπτερας
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στην περιοχή Κεντρί Ιεράπετρα Κρήτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, εξωτερικά πυρηνελαιουργείου στην περιοχή Κεντρί Ιεράπετρα Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026
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