Έκλεβαν ηλεκτρονικά είδη από μαγαζιά με ειδικά διαμορφωμένη σακούλα για να μην ενεργοποιούνται τα αντικλεπτικά, δύο συλλήψεις στη Μεταμόρφωση
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Κλοπές Αστυνομία Αττική Μεταμόρφωση

Έκλεβαν ηλεκτρονικά είδη από μαγαζιά με ειδικά διαμορφωμένη σακούλα για να μην ενεργοποιούνται τα αντικλεπτικά, δύο συλλήψεις στη Μεταμόρφωση

Έχουν εξιχνιαστεί 10 κλοπές - Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 9.000 ευρώ

Έκλεβαν ηλεκτρονικά είδη από μαγαζιά με ειδικά διαμορφωμένη σακούλα για να μην ενεργοποιούνται τα αντικλεπτικά, δύο συλλήψεις στη Μεταμόρφωση
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, οι οποίοι διέπρατταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών, με τις τρεις εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια ημέρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι δύο δράστες, ηλικίας 46 και 38 ετών, συνελήφθησαν εντός καταστήματος τεχνολογίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών ηλεκτρονικών προϊόντων από καταστήματα τεχνολογίας σε περιοχές της Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, σε κατάστημα τεχνολογίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία εκτιμάται ότι ξεκίνησε από τον περασμένο Απρίλιο. Λίγο νωρίτερα, είχαν επιχειρήσει να αφαιρέσουν ηλεκτρονικά προϊόντα από το εν λόγω κατάστημα τεχνολογίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Κατά τη σύλληψή τους, στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη, ώστε τα κλεμμένα είδη εντός αυτής να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι δράστες εντόπιζαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και εισέρχονταν σε αυτά κατά την ώρα της λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους πελάτες, τοποθετούσαν προϊόντα των καταστημάτων εντός της ειδικά διαμορφωμένης σακούλας και αποχωρούσαν χωρίς να ενεργοποιηθούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ένα κατάστημα είχε γίνει στόχος τους τέσσερις φορές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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