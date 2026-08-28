Περισσότερες ευκαιρίες για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ: Αυξάνονται σε 4.356 οι θέσεις στο Δημόσιο για το 2026-2027
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΑΛ Δημόσιο Σοφία Ζαχαράκη

Περισσότερες ευκαιρίες για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ: Αυξάνονται σε 4.356 οι θέσεις στο Δημόσιο για το 2026-2027

Αύξηση 11,2% οι διαθέσιμες θέσεις σε σχέση με πέρυσι – Στους 303 οι φορείς υποδοχής

Περισσότερες ευκαιρίες για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ: Αυξάνονται σε 4.356 οι θέσεις στο Δημόσιο για το 2026-2027
Βασιλική Χρυσοστομίδου
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Σε 4.356 ανέρχονται οι θέσεις μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ σε φορείς του Δημοσίου Τομέα για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Οι διαθέσιμες θέσεις αυξάνονται κατά 439 σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος, από 3.917 σε 4.356, καταγράφοντας ενίσχυση 11,2%. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει ουσιαστικά τις δυνατότητες των αποφοίτων ΕΠΑΛ να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης.

Σημαντική είναι και η επέκταση του δικτύου των φορέων υποδοχής, οι οποίοι αυξάνονται από 287 σε 303. Παράλληλα, η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων καλύπτει τις 19 από τις 25 ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης μαθητείας.

Η απόφαση καθορίζει τις θέσεις που δύνανται να καλυφθούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, βάσει των προτάσεων που υπέβαλαν οι ίδιοι οι φορείς στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη:

«Θέλουμε κάθε νέος και κάθε νέα να έχει μπροστά του περισσότερες επιλογές, αλλά κυρίως επιλογές με πραγματική αξία και προοπτική. Η αύξηση των θέσεων μαθητείας στον Δημόσιο Τομέα κατά 11,2%, στις 4.356, και η συμμετοχή πλέον 303 φορέων διευρύνουν έμπρακτα τις ευκαιρίες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν είναι μια δεύτερη επιλογή, αλλά μια διαφορετική, ισότιμη διαδρομή προς τη γνώση, τις δεξιότητες και την επαγγελματική αυτονομία. Και η μαθητεία είναι ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της διαδρομής, γιατί δίνει στους νέους τη δυνατότητα να μετατρέψουν όσα έμαθαν σε πραγματική εμπειρία εργασίας, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να κάνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα επόμενα βήματά τους.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μια Επαγγελματική Εκπαίδευση περισσότερο σύγχρονη, εξωστρεφή και συνδεδεμένη με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Γιατί η δική μας ευθύνη είναι να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες».

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Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, τόνισε:

«Η μαθητεία είναι ένας θεσμός που συνδέει με τον πιο άμεσο τρόπο την εκπαίδευση με την πραγματική ζωή και την εργασία. Η αυξανόμενη συμμετοχή των νέων στη μαθητεία αποτελεί για εμάς ένα σαφές μήνυμα: υπάρχει ανάγκη για περισσότερες διαδρομές που οδηγούν από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, όχι μόνο αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά κυρίως διασφαλίζοντας ότι ο θεσμός εξελίσσεται με τρόπο που υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των μαθητευομένων και της οικονομίας.

Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση: να προσφέρουμε στους νέους επιλογές που έχουν αντίκρισμα, να ενισχύουμε τις δεξιότητές τους και να δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους αυτονομία.

Η μαθητεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μεταβατική περίοδος μετά το σχολείο. Είναι επένδυση στην ίδια την προοπτική των νέων και, ταυτόχρονα, στο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται η χώρα. Γι’ αυτό και η ενίσχυση του θεσμού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».
Βασιλική Χρυσοστομίδου
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