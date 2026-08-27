Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή: Red Code σε Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία

Σε επιφυλακή οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας

Ηράκλειο, Λασίθι,



Υπό αυτό το πρίσμα, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο:



Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου Η Περιφέρεια Κρήτης Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Οι Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου

Στο μεταξύ, συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη (27/8) το συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού, Ευάγγελου Τουρνά, κατόπιν πρόσκλησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου .



παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου για αύριο, έχει ήδη γίνει αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα και οι δυνάμεις να είναι αναπτυγμένες στο πεδίο, ώστε να υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός και άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων πυρκαγιών.



Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:



Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:



Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:



Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω) Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)



Επιφυλακή για τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.



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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.



Το προσωπικό του



Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα βρίσκονται τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.



Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες αφού για αύριο Παρασκευή (28/8) αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο Ρόδο και Κάρπαθο . Ταυτόχρονα υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα νησιά του Ιονίου, την Θεσπρωτία, την Πρέβεζα, την Λέσβο, την Σάμο, την Ικαρία, την Κάλυμνο, την Κω, τα Χανιά, καθώς επίσης και οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κω που υπάγονται στην περιφέρεια νότιου Αιγαίου.Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς ησε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου για αύριο, έχει ήδη γίνειστις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Παράλληλα, επισήμανε ότι οικαι ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα και οι δυνάμεις να είναι αναπτυγμένες στο πεδίο, ώστε να υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός και άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων πυρκαγιών.Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone, ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα βρίσκονται τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση αγρών.



Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.



Οδηγίες από την Πυροσβεστική Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου.



Ειδικότερα η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:



* Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.



* Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:



- τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο,



- τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,



- την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.



* Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr



* Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr



Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:



Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:



* την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε



* το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς



* την ένταση του ανέμου στην περιοχή και



* το είδος της βλάστησης που καίγεται



* Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών



* Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων