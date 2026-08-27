Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ορεστιάδα, 86χρονη με κινητικά προβλήματα απομακρύνθηκε με ασφάλεια
ΕΛΛΑΔΑ
Ορεστιάδα Φωτιά

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ορεστιάδα, 86χρονη με κινητικά προβλήματα απομακρύνθηκε με ασφάλεια

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ορεστιάδα, 86χρονη με κινητικά προβλήματα απομακρύνθηκε με ασφάλεια
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Καλλιπόλεως, στην Ορεστιάδα με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν από το κτίριο μια 86χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Ειδικότερα το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45, με δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν επίσης το ΕΚΑΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ και η Ελληνική Αστυνομία.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν ότι στον 4ο όροφο του κτιρίου βρισκόταν 86χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν άμεσα την ηλικιωμένη και την απομάκρυναν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Εκεί παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, με την πυρκαγιά να έχει κατασβηστεί πλήρως. Για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς αναμένεται να ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα.

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