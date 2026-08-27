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«Είχαν πανικοβληθεί»: Νεαρός στην Αργολίδα αψήφησε τον κίνδυνο, μπήκε σε σπίτι που καιγόταν και έσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από τις φλόγες
«Είχαν πανικοβληθεί»: Νεαρός στην Αργολίδα αψήφησε τον κίνδυνο, μπήκε σε σπίτι που καιγόταν και έσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από τις φλόγες
Ο 19χρονος μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι και έσωσε τους ηλικιωμένους γείτονές του - Το ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του αλλά το σπίτι του υπέστη σοβαρές ζημιές
Αψηφώντας τον κίνδυνο, ένα νέο παιδί, μόλις 19 χρόνων, έσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι που κινδύνευε να καεί όταν πήρε φωτιά το σπίτι του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μιδέα της Αργολίδας, με τον νεαρό να μπαίνει στο σπίτι για να σώσει το ζευγάρι που είχε πανικοβληθεί όπως αναμεταδίδει το δελτίο ειδήσεων του Star Channel.
Ο Χρήστος Κολογλιάτης, ενώ καθόταν στο μπαλκόνι του, βραδινές ώρες, είδε το σπίτι των γειτόνων του να τυλίγεται στις φλόγες. Χωρίς δεύτερη σκέψη και μαζί με άλλους γείτονες, πήραν τα λάστιχα για να μπορέσουν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
«Ήρθαμε εδώ, στην αρχή δεν ξέραμε ούτε εμείς τι να κάνουμε, βρήκαμε 3-4 λάστιχα. Πήραν τα παιδιά, τα λάστιχα για να σβήσουν τη φωτιά. Εγώ πήγα στον θείο και στην θεία από την άλλη μεριά, που δεν είχε πάει η φωτιά στο σπίτι. Τους φώναζα να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, γιατί από τον πανικό τους έμπαιναν μέσα για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αλλά, φοβηθήκαμε πως αν κάτσουν μέσα, μήπως λιποθυμήσουν από τον καπνό ή πάθουν ο,τιδήποτε» ανέφερε ο νεαρός μιλώντας στην τηλεόραση του Star Channel.
Στην συνέχεια της περιγραφής του ανέφερε: «Άνοιξα την πόρτα και όσο τα άλλα παιδιά "κρατούσαν" τη φωτιά με το λάστιχο μπήκα μέσα στο σπίτι για να βγάλω τον θείο και τη θεία. Έβγαλα τη θεία έξω. Αφού την έβγαλα, φώναξα τα άλλα παιδιά να με βοηθήσουν να τη σηκώσω, γιατί η θεία δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Την βάλαμε να κάτσει. Ήρθε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ εφόσον είχε καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και όλα καλά».
Παρά το σοκ που υπέστησαν οι δυο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους αλλά το σπίτι τους έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές
Ο Χρήστος Κολογλιάτης, ενώ καθόταν στο μπαλκόνι του, βραδινές ώρες, είδε το σπίτι των γειτόνων του να τυλίγεται στις φλόγες. Χωρίς δεύτερη σκέψη και μαζί με άλλους γείτονες, πήραν τα λάστιχα για να μπορέσουν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
«Ήρθαμε εδώ, στην αρχή δεν ξέραμε ούτε εμείς τι να κάνουμε, βρήκαμε 3-4 λάστιχα. Πήραν τα παιδιά, τα λάστιχα για να σβήσουν τη φωτιά. Εγώ πήγα στον θείο και στην θεία από την άλλη μεριά, που δεν είχε πάει η φωτιά στο σπίτι. Τους φώναζα να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, γιατί από τον πανικό τους έμπαιναν μέσα για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αλλά, φοβηθήκαμε πως αν κάτσουν μέσα, μήπως λιποθυμήσουν από τον καπνό ή πάθουν ο,τιδήποτε» ανέφερε ο νεαρός μιλώντας στην τηλεόραση του Star Channel.
Στην συνέχεια της περιγραφής του ανέφερε: «Άνοιξα την πόρτα και όσο τα άλλα παιδιά "κρατούσαν" τη φωτιά με το λάστιχο μπήκα μέσα στο σπίτι για να βγάλω τον θείο και τη θεία. Έβγαλα τη θεία έξω. Αφού την έβγαλα, φώναξα τα άλλα παιδιά να με βοηθήσουν να τη σηκώσω, γιατί η θεία δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Την βάλαμε να κάτσει. Ήρθε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ εφόσον είχε καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και όλα καλά».
Παρά το σοκ που υπέστησαν οι δυο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους αλλά το σπίτι τους έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές
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