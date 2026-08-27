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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτική έκταση στην Ιστιαία Ευβοίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτική έκταση στην Ιστιαία Ευβοίας
Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής -
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (27/08) σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Κοκκινομηλιάς Ιστιαίας, προς Μονοκαριά σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, για την άμεση κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα ενώ από αέρος, πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη.
Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, για την άμεση κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα ενώ από αέρος, πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαργιά στην Ιστιαία Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026
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