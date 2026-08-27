Ακόμα φθηνότερα με σύνδεση ή ανανέωση σε προγράμματα COSMOTE GIGAMAX ή/και Trade In επιστρέφοντας το παλιό smartphone
Μύκονο: Ειδικός σκύλος «μυρίζεται» καβάτζα με κοκαΐνη, κεταμίνη και 382 χάπια ecstasy, δείτε βίντεο
Μύκονο: Ειδικός σκύλος «μυρίζεται» καβάτζα με κοκαΐνη, κεταμίνη και 382 χάπια ecstasy, δείτε βίντεο
Οι εικόνες προέρχονται από την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί και οδήγησε στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Αλβανίας
Τη στιγμή που ένας ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος ερευνά τους χώρους κατοικίας στη Μύκονο και οδηγεί τους αστυνομικούς στα σημεία όπου βρίσκονταν κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr. Οι εικόνες προέρχονται από την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί και οδήγησε στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου.
Στο βίντεο αποτυπώνεται το τελικό στάδιο της επιχείρησης. Ο ειδικός σκύλος κινείται μέσα στον χώρο, ελέγχοντας συγκεκριμένα σημεία, μέχρι να εντοπίσει τα ίχνη των ουσιών. Πρόκειται για την κατοικία που, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Αστυνομιας Μυκόνου χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» στην περιοχή της Φτελιάς, δηλαδή ως χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης των ποσοτήτων που στη συνέχεια διοχετεύονταν στην αγορά του νησιού.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 24χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα μέσα Αυγούστου στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει τις κινήσεις του υπό επιτήρηση και διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούσε μοτοσικλέτα και επισκεπτόταν καθημερινά, ακόμη και πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα, την κατοικία στη Φτελιά. Η παραμονή του εκεί διαρκούσε συνήθως λιγότερο από 20 λεπτά. Αμέσως μετά, φέρεται να πραγματοποιούσε συναντήσεις με άλλα πρόσωπα και παρέδιδε μικρά δέματα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, έμοιαζαν με συσκευασίες ναρκωτικών, λαμβάνοντας χρήματα ως αντάλλαγμα.
Η οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου, περίπου στις 13:45. Ο 24χρονος εντοπίστηκε να κινείται με μοτοσικλέτα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου - Άνω Μεράς και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς την κατοικία στη Φτελιά, όπου και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στη συγκεκριμένη κατοικία όσο και σε δεύτερο σπίτι στην περιοχή του Κλούβα.
Κατασχέθηκαν συνολικά 125,9 γραμμάρια κεταμίνης, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν ήδη χωρισμένο σε 219 μικρές συσκευασίες, καθώς και 50,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 52 γραμμάρια της αποκαλούμενης «ροζ κοκαΐνης», σε μία μεγαλύτερη και τέσσερις μικρότερες συσκευασίες.Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη 152 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 23,5 γραμμάρια MDMA χωρισμένα σε 47 συσκευασίες, καθώς και 382 δισκία ecstasy, από τα οποία 263 ήταν γκρι και 119 μωβ χρώματος. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονταν επίσης 15 γραμμάρια από τρίμματα δισκίων ecstasy, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το ποσό των 3.310 ευρώ.Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, εφόσον οι κατασχεθείσες ποσότητες και τα χάπια διοχετεύονταν στην αγορά, το παράνομο οικονομικό όφελος θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 40.000 ευρώ.Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι κατασχεθείσες ουσίες θα αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Σύρου για εργαστηριακή εξέταση.
Στο βίντεο αποτυπώνεται το τελικό στάδιο της επιχείρησης. Ο ειδικός σκύλος κινείται μέσα στον χώρο, ελέγχοντας συγκεκριμένα σημεία, μέχρι να εντοπίσει τα ίχνη των ουσιών. Πρόκειται για την κατοικία που, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Αστυνομιας Μυκόνου χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» στην περιοχή της Φτελιάς, δηλαδή ως χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης των ποσοτήτων που στη συνέχεια διοχετεύονταν στην αγορά του νησιού.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 24χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα μέσα Αυγούστου στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει τις κινήσεις του υπό επιτήρηση και διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούσε μοτοσικλέτα και επισκεπτόταν καθημερινά, ακόμη και πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα, την κατοικία στη Φτελιά. Η παραμονή του εκεί διαρκούσε συνήθως λιγότερο από 20 λεπτά. Αμέσως μετά, φέρεται να πραγματοποιούσε συναντήσεις με άλλα πρόσωπα και παρέδιδε μικρά δέματα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, έμοιαζαν με συσκευασίες ναρκωτικών, λαμβάνοντας χρήματα ως αντάλλαγμα.
Η οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου, περίπου στις 13:45. Ο 24χρονος εντοπίστηκε να κινείται με μοτοσικλέτα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου - Άνω Μεράς και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς την κατοικία στη Φτελιά, όπου και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στη συγκεκριμένη κατοικία όσο και σε δεύτερο σπίτι στην περιοχή του Κλούβα.
Κατασχέθηκαν συνολικά 125,9 γραμμάρια κεταμίνης, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν ήδη χωρισμένο σε 219 μικρές συσκευασίες, καθώς και 50,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 52 γραμμάρια της αποκαλούμενης «ροζ κοκαΐνης», σε μία μεγαλύτερη και τέσσερις μικρότερες συσκευασίες.Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη 152 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 23,5 γραμμάρια MDMA χωρισμένα σε 47 συσκευασίες, καθώς και 382 δισκία ecstasy, από τα οποία 263 ήταν γκρι και 119 μωβ χρώματος. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονταν επίσης 15 γραμμάρια από τρίμματα δισκίων ecstasy, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το ποσό των 3.310 ευρώ.Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, εφόσον οι κατασχεθείσες ποσότητες και τα χάπια διοχετεύονταν στην αγορά, το παράνομο οικονομικό όφελος θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 40.000 ευρώ.Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι κατασχεθείσες ουσίες θα αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Σύρου για εργαστηριακή εξέταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα