Συμμορία στη Θεσσαλονίκη είχε βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ: Έκαναν 16 κλοπές σε 26 μέρες, συνελήφθησαν 3 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Συμμορία Εγκληματική οργάνωση Θεσσαλονίκη Σύλληψη Σούπερ μάρκετ

Συμμορία στη Θεσσαλονίκη είχε βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ: Έκαναν 16 κλοπές σε 26 μέρες, συνελήφθησαν 3 άτομα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές - Αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ, χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και προκάλεσαν φθορές συνολικής αξίας άνω των 16.000 ευρώ

Συμμορία στη Θεσσαλονίκη είχε βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ: Έκαναν 16 κλοπές σε 26 μέρες, συνελήφθησαν 3 άτομα
Φανή Χαρίση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 23 και 35 ετών και 33χρονου αλλοδαπού σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους (42χρονος ημεδαπός), σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, απείθειας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

@protothema.gr

‼️Τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 23 και 35 ετών και 33χρονου αλλοδαπού σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους (42χρονος ημεδαπός), σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, απείθειας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως 26 Αυγούστου στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προέβησαν σε 16 περιπτώσεις κλοπών (15 από σούπερ μάρκετ και 1 από κατάστημα ψιλικών), αφαιρώντας προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ, χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας άνω των 16.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Φανή Χαρίση
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης