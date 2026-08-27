Συμμορία στη Θεσσαλονίκη είχε βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ: Έκαναν 16 κλοπές σε 26 μέρες, συνελήφθησαν 3 άτομα

‼️Τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 23 και 35 ετών και 33χρονου αλλοδαπού σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους (42χρονος ημεδαπός), σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, απείθειας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece