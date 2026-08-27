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Συμμορία στη Θεσσαλονίκη είχε βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ: Έκαναν 16 κλοπές σε 26 μέρες, συνελήφθησαν 3 άτομα
Συμμορία στη Θεσσαλονίκη είχε βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ: Έκαναν 16 κλοπές σε 26 μέρες, συνελήφθησαν 3 άτομα
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές - Αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ, χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και προκάλεσαν φθορές συνολικής αξίας άνω των 16.000 ευρώ
Τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 23 και 35 ετών και 33χρονου αλλοδαπού σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους (42χρονος ημεδαπός), σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, απείθειας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως 26 Αυγούστου στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προέβησαν σε 16 περιπτώσεις κλοπών (15 από σούπερ μάρκετ και 1 από κατάστημα ψιλικών), αφαιρώντας προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ, χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας άνω των 16.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
@protothema.gr
‼️Τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 23 και 35 ετών και 33χρονου αλλοδαπού σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους (42χρονος ημεδαπός), σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, απείθειας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως 26 Αυγούστου στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προέβησαν σε 16 περιπτώσεις κλοπών (15 από σούπερ μάρκετ και 1 από κατάστημα ψιλικών), αφαιρώντας προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ, χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας άνω των 16.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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