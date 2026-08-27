Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Στο νέο τεύχος τουπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα:90 λαχταριστές συνταγές για τη νέα σχολική χρονιά!90 λαχταριστές συνταγές για τη νέα σχολική χρονιά!Τα σχολεία ανοίγουν και υποδέχονται τους μικρούς μαθητές για άλλη μια απαιτητική χρονιά. Οι γονείς ετοιμάζουν τις τσάντες τους με μολύβια, τετράδια και βιβλία, ενώ παράλληλα οργανώνουν και το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα ολόκληρης της οικογένειας, από το πρωί μέχρι το βράδυ.Η μέρα ξεκινά στο σχολείο και χρειάζεται ενέργεια και σωστή θρέψη. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μέσα από ένα καλά οργανωμένο καθημερινό διατροφικό πλάνο.Ένα σωστό, ένα έξυπνα επιλεγμένο, ένα ισορροπημένο, καθώς καιγια τα καλέσματα φίλων στο σπίτι, με τη φροντίδα και τη δημιουργικότητα της μαμάς. Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές, αλλά έξυπνες, γρήγορες ιδέες και διάθεση που κάνουν το φαγητό πιο ευχάριστο, φουλ σε θρεπτική αξία.Γιατί η καθημερινότητα στο σχολείο ξεκινά από το πιάτο που ετοιμάζεται στην οικιακή κουζίνα, με φαντασία και φροντίδα.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του πιο νόστιμου ενθέτου και ανακαλύψτε:Το πρώτο γεύμα της ημέρας αξίζει όλη μας την προσοχή. Γλυκό ή αλμυρό, γρήγορο, εύκολο και πάντα θρεπτικό, βασίζεται σε πρώτες ύλες όπως αυγά, τυρί, γιαούρτι, μέλι, φρούτα και δημητριακά. Ιδέες έξυπνες και χορταστικές, που δίνουν την απαραίτητη ενέργεια στους μικρούς μας ήρωες.Κρέπες με κρέμα τυριού, Pancakes με μπανάνα, Ψωμάκι με ομελέτα και σπανάκι, Πουτίγκα με γιαούρτι & σπιτική γκρανόλα, Smoothie σοκολάτα – μπανάνα, Τυροπιτάκια, Κασερόπιτα, Μπάλες ενέργειας με βρώμη & ταχίνι, Μπάρες με τραχανά, Breakfast τορτίγια με αυγό και άλλες πολλές πεντανόστιμες ιδέες!Πίτες, wraps, σάντουιτς, μπάρες και νοστιμιές της μιας μπουκιάς, που μπαίνουν εύκολα στη σχολική τσάντα, διατηρούνται και κάνουν τα διαλείμματα τους πιο νόστιμα. Συνταγές βασισμένες στις καλές πρώτες ύλες, ιδανικές για τις ώρες που τα παιδιά χρειάζονται μια ακόμη δόση ενέργειας και δύναμης, για να τα βγάλουν πέρα με τις αυξημένες απαιτήσεις κάθε μέρας.Club sandwich, Λεπτή πίτα με τυρί – ντομάτα, Τάρτα με ντομάτα & τυρί, Πιτάκια με καρότο & πιπεριά, Γλυκιά κολοκυθόπιτα, Χορτόπιτα με φέτα, Τραχανόπιτα, Αραβική με κοτόπουλο & σος ταχίνι, Κέικ κανέλα με φυστικοβούτυρο, Pizza μαργαρίτα με τραχανά και πολλές άλλες φανταστικές προτάσεις!Το οικογενειακό φαγητό πρέπει να είναι νόστιμο, ισορροπημένο, εύκολο, συνήθως γρήγορο, και, κυρίως, να αρέσει σε όλους. Κρέας, ψάρι, όσπρια, λαχανικά και ζυμαρικά γίνονται η βάση για σπιτικές συνταγές που ανοίγουν την όρεξη σε μικρούς και μεγάλους.Παστίτσιο, Κοτόπουλο με χυλοπιτάκι, Μουσακάς, Λαζάνια φούρνου, Κοτόπιτα με πιπεριές, Μελιτζανόπιτα, Σούπα καρότο – κολοκύθα, Κεμπάπ, Αφράτα κεφτεδάκια με τραχανά, Σπαγγέτι με ντομάτα & μπέικον και πολλά άλλα χορταστικά πιάτα!Ταινία, επιτραπέζιο, πιτζάμα ΠΆΡτι ή sleepover, όλα έχουν ένα κοινό: κάποια στιγμή όλα τους θα πεινάσουν. Σπιτικά τσιπς και ποπ κορν, πίτσες και ζυμαρικά, κέικ, μπισκότα και εύκολα γλυκά γεμίζουν το τραπέζι με όσα αγαπούν τα παιδιά. Συνταγές για μοίρασμα, που κάνουν την παρέα στο σπίτι ακόμη πιο απολαυστική. Απολαμβάνουμε:Μπέργκερ μπιφτέκι-τυρί, Κις λορέν, Κορμός, Churros με σος σοκολάτας, Κιμαδοπιτάκια, Pizza rolls, Cinnamon rolls, Cookies σοκολάτα, Μπράουνι με φιστικοβούτυρο, Κρέπες από τραχανά, Wrap κοτόπουλου, Ποπ κορν αλμυρά και γλυκά, Τσιπς πατάτας, Γαριδάκια χειροποίητα και άλλα πολλά και νόστιμα.Μια ιστορία όπου ο φόβος και η αγωνία κλιμακώνονται σε παράλληλη τροχιά με το κωμικό και το αναπάντεχο στοιχείο. Ένας ανεξήγητος φόνος πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση, ανάμεσα σε μια σειρά από πρόσωπα που πολύ θα ήθελαν να είναι «υπεράνω πάσης υποψίας».Πρωτότυπο, με εκπληκτική ισορροπία ανάμεσα στο μυστήριο και το χιούμορ, το μυθιστόρημα «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» κέρδισε το παγκόσμιο κοινό, έγινε μπεστ-σέλερ, αλλά και καθιέρωσε τον Αμερικανό Stephen Spotswood ως έναν από τους αυθεντικούς πρωτοπόρους σε ένα είδος με το οποίο ελάχιστοι συγγραφείς τολμούν να αναμετρηθούν.Βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος αλλά και παιδαγωγός, ο Spotswood διαθέτει το χάρισμα να δημιουργεί αξιαγάπητους χαρακτήρες και να παίζει διαρκώς με τα όρια ανάμεσα στον ρεαλισμό και την καθαρή φαντασία.Το απολαυστικό «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, αμέσως μετά από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τη νύχτα του μεγάλου ξεσαλώματος για τους Αμερικανούς, το Χαλοουίν, η πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια Κόλινς διοργανώνει ένα πάρτι για το οποίο μιλά όλη η πόλη. Όλοι, φυσικά, είναι μεταμφιεσμένοι, αλλά στο περιθώριο του ξεφαντώματος, ένα μέντιουμ κάνει μια ζοφερή πρόγνωση που αναστατώνει την οικοδέσποινα, Άμπιγκεϊλ Κόλινς. Λίγη ώρα αργότερα, η ζάπλουτη χήρα βρίσκεται νεκρή. Η αστυνομία θα αποδειχθεί ανίκανη να λύσει το αίνιγμα του θανάτου της, οπότε η υπόθεση ανατίθεται στην καλύτερη ιδιωτική ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης, την περίφημη Λίλιαν Πέντεκοστ. Η οποία όμως δεν διάγει την καλύτερη περίοδο του βίου της, λόγω προβλημάτων υγείας. Παρόλ' αυτά, αναλαμβάνει την υπόθεση Κόλινς, βασιζόμενη, περισσότερο από ποτέ, στην δαιμόνια βοηθό της, την Γουίλοουτζιν Πάρκερ, μια πρώην αρτίστα του τσίρκου, με πολλά και... εντελώς ασυνήθιστα προσόντα (παραβιάζει κάθε κλειδαριά με δεμένα μάτια, πετάει μαχαίρια με θανάσιμη ακρίβεια, βγάζει νοκ-άουτ θηριώδεις άντρες κ.λπ). Το δίδυμο Πέντεκοστ-Πάρκερ έχει δύσκολη δουλειά, όμως, ακόμη πιο δύσκολη θα γίνει η ζωή των υπόπτων και του δράστη!Αυτή την Κυριακή το μοναδικό «Η τύχη ευνοεί τους νεκρούς» του Stephen Spotswood είναι στο ΘΕΜΑ.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.