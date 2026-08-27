Έξι συλλήψεις για τη βόμβα σε βίλα στη Λευκάδα που ανήκει σε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη

Τον Ιανουάριο του 2026 οι συλληφθέντες, τοποθέτησαν τον μηχανισμό με δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας, χωρίς να εκραγεί - Η εντολή δόθηκε από έγκλειστους





Τον Ιανουάριο του 2026 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, τοποθέτησαν τον μηχανισμό με δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας, χωρίς ευτυχώς να εκραγεί. Όμως ξανά οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στις φυλακές, από εκεί όπου δόθηκε η παραγγελία.



Δύο έγκλειστοι των φυλακών, ένας ελληνικής και ο δεύτερος αλβανικής καταγωγής, έδωσαν εντολή στους συνεργάτες τους που είναι εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων να πραγματοποιήσουν βομβιστική επίθεση σε βάρος επιχειρηματία. Η επίθεση έγινε στη Λευκάδα με τοποθέτηση ισχυρότατου εκρηκτικού μηχανισμού.

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Η επίθεση έγινε όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, οι συλληφθέντες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία στην περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι. Ο επιστάτης διαπίστωσε ότι στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού υπήρχε ένας εκρηκτικός μηχανισμός, με τους δράστες να έχουν βάλει 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας με βραδύκαυστο φυτίλι.

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Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για «σύσταση συμμορίας» και παράβαση της νομοθεσίας «περί όπλων και εκρηκτικών υλών».

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Στην ίδια δικογραφία, ως ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης φέρονται οι δύο έγκλειστοι των φυλακών στο Μαλανδρίνο.

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η ΔΑΟΕ για την επίθεση με ισχυρότατο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα Τον Ιανουάριο του 2026 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, τοποθέτησαν τον μηχανισμό με δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας, χωρίς ευτυχώς να εκραγεί. Όμως ξανά οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στις φυλακές, από εκεί όπου δόθηκε η παραγγελία.Δύο έγκλειστοι των φυλακών, ένας ελληνικής και ο δεύτερος αλβανικής καταγωγής, έδωσαν εντολή στους συνεργάτες τους που είναι εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων να πραγματοποιήσουνσε βάρος επιχειρηματία. Η επίθεση έγινε στη Λευκάδα με τοποθέτηση ισχυρότατου εκρηκτικού μηχανισμού.Οι δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου, ο ένας μάλιστα έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, μέσα από τα κελιά τους έδωσαν την εντολή σε έξι Έλληνες, ανάμεσά τους και μια Ελληνίδα, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επίθεση σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι στην Ελλάδα.Η επίθεση έγινε όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, οι συλληφθέντες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία στην περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι. Ο επιστάτης διαπίστωσε ότι στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού υπήρχε ένας εκρηκτικός μηχανισμός, με τους δράστες να έχουν βάλειμε βραδύκαυστο φυτίλι.Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για «σύσταση συμμορίας» και παράβαση της νομοθεσίας «περί όπλων και εκρηκτικών υλών».Στην ίδια δικογραφία, ωςτης επίθεσης φέρονται οι δύο έγκλειστοι των φυλακών στο Μαλανδρίνο.

​Αξίζει να σημειωθεί πως τον Μάιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα επίθεσης με όπλο στη Βούλα. Οι δράστες αυτού του περιστατικού παραμένουν ακόμη άγνωστοι. Το κίνητρο της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης παραμένει άγνωστο.

​ Το βαρύτατο ποινικό παρελθόν των δύο ηθικών αυτουργών ​Ο Έλληνας από το 2015 απασχολεί την ΕΛ.ΑΣ., ενώ το 2023 σχηματίστηκαν σε βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 είχε εμπλακεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σκληρού Αλβανού κακοποιού μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.



​Ο δεύτερος ηθικός αυτουργός έχει καταγωγή από την Αλβανία και, εκτός από κλοπές και ληστείες, έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.