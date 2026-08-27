Η δήμαρχος Λειψών έκοψε τα μαλλιά της και τα χάρισε σε καρκινοπαθείς: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να δώσουμε, λέει

Η Ευαγγελίστρα Λαουντού αναφέρει πως στόχος της δεν ήταν η προσωπική προβολή, αλλά η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων γύρω από τη σημασία της δωρεάς μαλλιών και γενικότερα της προσφοράς