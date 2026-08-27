Ταυτοποιήθηκε ο καλλιεργητής της μεγάλης φυτείας με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Δενδρύλια κάνναβης Σύλληψη

Ταυτοποιήθηκε ο καλλιεργητής της μεγάλης φυτείας με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών -  Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου

Ταυτοποιήθηκε ο καλλιεργητής της μεγάλης φυτείας με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία
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Στην ταυτοποίηση του καλλιεργητή της μεγάλης φυτείας κάνναβης με 890 δενδρύλλια, που είχε εντοπιστεί στις αρχές Αυγούστου στην Κορινθία προχώρησαν οι Αρχές. Έπειτα από τις έρευνες των Αρχών και αφού αξιοποιήθηκαν τα επιστημονικά στοιχεία, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου κατάφερε να εξακριβώσει τα στοιχεία ενός 60χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει χαρακτηριστικά: Σε συνέχεια του από 2.8.2026 Δελτίου Τύπου της Υπηρεσίας μας, που αφορούσε τον εντοπισμό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στην Κορινθία και την κατάσχεση συνολικά -890- δενδρυλλίων κάνναβης, συμπληρωματικά, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός καλλιεργητή.

Ταυτοποιήθηκε ο καλλιεργητής της μεγάλης φυτείας με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία


Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξήγαγαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, διακριβώθηκαν τα στοιχεία 60χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ταυτοποιήθηκε ο καλλιεργητής της μεγάλης φυτείας με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
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