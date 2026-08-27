Κρήτη: 150 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του Λιμενικού
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο

Κρήτη: 150 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του Λιμενικού

Σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού διασώθηκαν συνολικά 112 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβους

Κρήτη: 150 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του Λιμενικού
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Συνολικά 150 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην Κρήτη, σε τρία διαφορετικά περιστατικά, με το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων να καταγράφεται στα νότια του Ηρακλείου.

Σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού διασώθηκαν συνολικά 112 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβους οι οποίες βρίσκονταν σε δυσχερή θέση, ενώ ακόμη 38 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες, όταν η Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για λέμβο σε δυσχερή θέση, περίπου 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στη λέμβο επέβαιναν 42 αλλοδαποί, 41 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΕΛΕΝΗ» μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Η δεύτερη επιχείρηση στήθηκε τις βραδινές ώρες, περίπου 30 ναυτικά μίλια νότια του Τσούτσουρου, όταν εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος σε δυσχερή θέση. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 70 αλλοδαπούς, όλους άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, με τη συνοδεία στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Την ίδια ώρα, 38 ακόμη αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ιεράπετρας, ανεβάζοντας στους 150 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που εντοπίστηκαν στα τρία περιστατικά στην Κρήτη.
Μηνάς Τσαμόπουλος
11 ΣΧΟΛΙΑ

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