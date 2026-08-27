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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Γρεβενά
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Γρεβενά
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Χρώμιο - Στο σημείο 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών.
Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχε και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετείχε και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
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