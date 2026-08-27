Επίδομα 300 ευρώ το μήνα στους αναπληρωτές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στην Κύθνο
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Κύθνος Εκπαιδευτικοί Επίδομα

Επίδομα 300 ευρώ το μήνα στους αναπληρωτές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στην Κύθνο

Τα παιδιά της Κύθνου αξίζουν σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους, αναφέρει ο δήμος

Επίδομα 300 ευρώ το μήνα στους αναπληρωτές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στην Κύθνο
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Μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα υπηρετήσουν στην Κύθνο θα δίνει ο δήμος. 

«Για τα παιδιά μας είναι κρίσιμο να καλυφθούν έγκαιρα και ουσιαστικά τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία του νησιού. Για να το πετύχουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα κάνουν την Κύθνο ελκυστική επιλογή για κάθε εκπαιδευτικό που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τον τόπο κατοικίας του», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου. 

«Τώρα είναι σημαντικό η απόφασή μας να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί», τονίζει ο δήμος Κύθνου και καταλήγει: «τα παιδιά της Κύθνου αξίζουν σχολεία με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους».
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