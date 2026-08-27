Στο νοσοκομείο 13χρονος που μολύνθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΕΛΛΑΔΑ
Ιός Δυτικού Νείλου Κρούσματα Ανήλικος Νεκροί Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο 13χρονος που μολύνθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ανήλικος ήταν ο πρώτος ανήλικος που μολύνθηκε φέτος και ανέβασε πυρετό, εκδηλώνοντας και άλλα συμπτώματα, τα οποία ωστόσο δεν ήταν βαριά

Στο νοσοκομείο 13χρονος που μολύνθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε 13χρονος που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr,  ο ανήλικος ήταν ο πρώτος ανήλικος που μολύνθηκε φέτος και ανέβασε πυρετό, εκδηλώνοντας και άλλα συμπτώματα, τα οποία ωστόσο δεν ήταν βαριά. 

Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε πως το παιδί είχε μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο 13χρονος νοσηλεύτηκε και πλέον έχει πάρει εξιτήριο, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 26 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 - 92 έτη).

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