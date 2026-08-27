Οι 8 νέες παρεμβάσεις από Τούμπα και ΑΠΘ έως πάρκινγκ και Άρη: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα, λέει ο Χατζηδάκης

Στις νέες κινήσεις που παρουσίασε περιλαμβάνονται η ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού, 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η παραχώρηση του πρώην Αγίου Μηνά στον Δήμο, η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας, το νέο κλειστό γήπεδο στο ΑΠΘ, χώρος πρασίνου και νέο προπονητήριο στην Αγία Φωτεινή για τις ανάγκες του Άρη