Ακόμα φθηνότερα με σύνδεση ή ανανέωση σε προγράμματα COSMOTE GIGAMAX ή/και Trade In επιστρέφοντας το παλιό smartphone
Γέμισαν φανουρόπιτες οι εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Γέμισαν φανουρόπιτες οι εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Την παραμονή αλλά και ανήμερα της γιορτής, οι πιστοί ετοιμάζουν φανουρόπιτες και τις πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν
Η μνήμη του Αγίου Φανουρίου τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, με το έθιμο της φανουρόπιτας να έχει ξεχωριστή θέση στην παράδοση.
Πρόκειται για το γνωστό νηστίσιμο γλυκό, το οποίο παρασκευάζεται παραδοσιακά με 7 ή 9 υλικά. Την παραμονή αλλά και ανήμερα της γιορτής, οι πιστοί ετοιμάζουν φανουρόπιτες και τις πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν.
Στη συνέχεια, συνηθίζεται να τις μοιράζουν σε συγγενείς, φίλους και γείτονες, επικαλούμενοι τη βοήθεια του Αγίου Φανουρίου για να «φανερώσει» κάτι που έχει χαθεί ή που αναζητούν.
Κάθε χρόνο οι εικόνες από τις εκκλησίες εντυπωσιάζουν, έτσι και φέτος με τους πιστούς στον χθεσινό εσπερινό να κατακλύζουν τους ναούς.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο, από νωρίς χθες πλήθος πιστών προσήλθε για να προσκυνήσει και να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στον Άγιο Φανούριο, προσφέροντας κατά την ευσεβή παράδοση και τις φανουρόπιτες, οι οποίες στο τέλος των Ιερών Ακολουθιών ευλογήθηκαν και μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους.
Δείτε εικόνες:
O Βουλευτής Α' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος έκανε σχετική ανάρτηση για την ημέρα λέγοντας πως «στον εσπερινό του Αγίου Ανδρέα στα Κάτω Πατήσια, το τραπέζι των 14 μέτρων δεν μπόρεσε να τις χωρέσει όλες».
Στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμωνα στην Νέα Κίο, που υπάγεται εκκλησιαστικά στην Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Δαλαμανάρας, τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια η ακολουθία της ευλογίας στις Φανουρόπιτες από τον Ιερέα π. Ιωάννη.
Πρόκειται για το γνωστό νηστίσιμο γλυκό, το οποίο παρασκευάζεται παραδοσιακά με 7 ή 9 υλικά. Την παραμονή αλλά και ανήμερα της γιορτής, οι πιστοί ετοιμάζουν φανουρόπιτες και τις πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν.
Στη συνέχεια, συνηθίζεται να τις μοιράζουν σε συγγενείς, φίλους και γείτονες, επικαλούμενοι τη βοήθεια του Αγίου Φανουρίου για να «φανερώσει» κάτι που έχει χαθεί ή που αναζητούν.
Κάθε χρόνο οι εικόνες από τις εκκλησίες εντυπωσιάζουν, έτσι και φέτος με τους πιστούς στον χθεσινό εσπερινό να κατακλύζουν τους ναούς.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο, από νωρίς χθες πλήθος πιστών προσήλθε για να προσκυνήσει και να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στον Άγιο Φανούριο, προσφέροντας κατά την ευσεβή παράδοση και τις φανουρόπιτες, οι οποίες στο τέλος των Ιερών Ακολουθιών ευλογήθηκαν και μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους.
Δείτε εικόνες:
O Βουλευτής Α' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος έκανε σχετική ανάρτηση για την ημέρα λέγοντας πως «στον εσπερινό του Αγίου Ανδρέα στα Κάτω Πατήσια, το τραπέζι των 14 μέτρων δεν μπόρεσε να τις χωρέσει όλες».
Στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμωνα στην Νέα Κίο, που υπάγεται εκκλησιαστικά στην Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Δαλαμανάρας, τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια η ακολουθία της ευλογίας στις Φανουρόπιτες από τον Ιερέα π. Ιωάννη.
Γέμισε φανουρόπιτες το προαύλιο εκκλησίας στην Αργολίδα
Ομορφη ήταν η εικόνα από το γραφικό εκκλησάκι της Τροιζήνας στην Πελοπόννησο, από τον Εσπερινό του Αγίου Φανουρίου.
Ομορφη εικόνα και από την Τροιζήνα
Δείτε την εικόνα:
Αρκετός κόσμος και στη ΛαμίαΑπό το πρωί της παραμονής της Τετάρτης (26/08/2026), οι νοικοκυρές προσέρχονται στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στην Παπαποστόλου στη Λαμία, κρατώντας τις φανουρόπιτές τους.
Ο ιερέας τις ευλογεί και αμέσως μετά οι πίτες μοιράζονται στους πιστούς που βρίσκονται στον χώρο της εκκλησίας, διατηρώντας ζωντανό ένα αγαπημένο θρησκευτικό έθιμο.
Η παράδοση αναφέρει πως η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν μια γυναίκα σκληρή και αδιάφορη απέναντι στους φτωχούς και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Άγιος προσπάθησε πολλές φορές να την οδηγήσει στη μετάνοια και να την κάνει να αλλάξει τη συμπεριφορά της, όμως εκείνη δεν ακολούθησε τις συμβουλές του. Σύμφωνα με την παράδοση, η αμετανόητη στάση της είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει στην κόλαση.
@lamiareport.gr
🌿 Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στη Λαμία γεμίζει με φανουρόπιτες, προσευχές και πίστη. Οι πιστές φέρνουν την προσφορά τους για να ευλογηθεί, κρατώντας ζωντανό ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά. Άλλοι ζητούν να βρεθεί κάτι που χάθηκε. Άλλοι να «φανερωθεί» η σωστή λύση σε μια δυσκολία της ζωής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν! 🙏♬ Emotional Cinematic Sad Violin and Piano - ISAo
Δεκάδες φανουρόπιτες στο ΠαλαμήδιΣε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης αναβίωσε και φέτος το παραδοσιακό τάμα στον Άγιο Φανούριο στο Ναύπλιο, με εκατοντάδες πιστούς να κατακλύζουν από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης το ομώνυμο εκκλησάκι στις παρυφές του Παλαμηδίου.
Οι προσκυνητές προσέφεραν τις καθιερωμένες φανουρόπιτες, ζητώντας τη χάρη και τη βοήθεια του Μεγαλομάρτυρα.
Το προσφάτως ανακαινισμένο εκκλησάκι, που υπάγεται στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, διατηρεί μια μακρά λατρευτική παράδοση, ενώ στον αύλειο χώρο του φιλοξενεί και ολόσωμο ομοίωμα του Αγίου Παϊσίου σε φυσικό μέγεθος.
Τον πανηγυρικό εσπερινό τέλεσε ο γενικός αρχιερατικός της Μητροπόλεως Αργολίδας, π. Πέτρος Αθανασόπουλος, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο. Με το πέρας της ακολουθίας, ο εφημέριος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Μίχος, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα