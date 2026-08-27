Γέμισαν φανουρόπιτες οι εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο



Ομορφη εικόνα και από την Τροιζήνα

Αρκετός κόσμος και στη Λαμία

@lamiareport.gr 🌿 Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στη Λαμία γεμίζει με φανουρόπιτες, προσευχές και πίστη. Οι πιστές φέρνουν την προσφορά τους για να ευλογηθεί, κρατώντας ζωντανό ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά. Άλλοι ζητούν να βρεθεί κάτι που χάθηκε. Άλλοι να «φανερωθεί» η σωστή λύση σε μια δυσκολία της ζωής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν! 🙏 ♬ Emotional Cinematic Sad Violin and Piano - ISAo

Δεκάδες φανουρόπιτες στο Παλαμήδι

Ομορφη ήταν η εικόνα από το γραφικό εκκλησάκι της Τροιζήνας στην Πελοπόννησο, από τον Εσπερινό του Αγίου Φανουρίου.Από το πρωί της παραμονής της Τετάρτης (26/08/2026), οι νοικοκυρές προσέρχονται στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στην Παπαποστόλου στη Λαμία, κρατώντας τις φανουρόπιτές τους.Ο ιερέας τις ευλογεί και αμέσως μετά οι πίτες μοιράζονται στους πιστούς που βρίσκονται στον χώρο της εκκλησίας, διατηρώντας ζωντανό ένα αγαπημένο θρησκευτικό έθιμο.Η παράδοση αναφέρει πως η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν μια γυναίκα σκληρή και αδιάφορη απέναντι στους φτωχούς και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Άγιος προσπάθησε πολλές φορές να την οδηγήσει στη μετάνοια και να την κάνει να αλλάξει τη συμπεριφορά της, όμως εκείνη δεν ακολούθησε τις συμβουλές του. Σύμφωνα με την παράδοση, η αμετανόητη στάση της είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει στην κόλαση.Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης αναβίωσε και φέτος το παραδοσιακό τάμα στον Άγιο Φανούριο στο Ναύπλιο, με εκατοντάδες πιστούς να κατακλύζουν από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης το ομώνυμο εκκλησάκι στις παρυφές του Παλαμηδίου.Οι προσκυνητές προσέφεραν τις καθιερωμένες φανουρόπιτες, ζητώντας τη χάρη και τη βοήθεια του Μεγαλομάρτυρα.Το προσφάτως ανακαινισμένο εκκλησάκι, που υπάγεται στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, διατηρεί μια μακρά λατρευτική παράδοση, ενώ στον αύλειο χώρο του φιλοξενεί και ολόσωμο ομοίωμα του Αγίου Παϊσίου σε φυσικό μέγεθος.Τον πανηγυρικό εσπερινό τέλεσε ο γενικός αρχιερατικός της Μητροπόλεως Αργολίδας, π. Πέτρος Αθανασόπουλος, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο. Με το πέρας της ακολουθίας, ο εφημέριος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Μίχος, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου.