Παραλίγο τραγωδία στο Άργος Ορεστικό: Τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησε ότι του κλέβει τα κοτόπουλα

Παραλίγο τραγωδία να σημειωθεί την Κυριακή 23 ΑυγούστουΣύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αφορμή για την έντονη συμπλοκή στάθηκε μια διαφωνία για τα κοτόπουλα που διατηρούν και οι δύο στις αυλές των σπιτιών τους, ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση.Η κατάσταση εκτροχιάστηκε ότανπτηνών από την ιδιοκτησία του. Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτατα και ο ένας γείτονας έβγαλε όπλο που προσομοίαζε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου, ευτυχώς όμως δεν τον πυροβόλησε.Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο.στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φύση του όπλου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί υπό συνθήκες να καταφέρει καίριο ή ακόμα και θανάσιμο πλήγμα.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Εισαγγελέας αποφάσισε να οριστεί τακτική δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.