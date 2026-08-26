Παραλίγο τραγωδία στο Άργος Ορεστικό: Τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησε ότι του κλέβει τα κοτόπουλα
ΕΛΛΑΔΑ
Άργος Ορεστικό Κοτόπουλα

Παραλίγο τραγωδία στο Άργος Ορεστικό: Τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησε ότι του κλέβει τα κοτόπουλα

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, αφόπλισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας - Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο

Παραλίγο τραγωδία στο Άργος Ορεστικό: Τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησε ότι του κλέβει τα κοτόπουλα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Παραλίγο τραγωδία να σημειωθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στο Άργος Ορεστικό με αφορμή τα κοτόπουλα δύο γειτόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αφορμή για την έντονη συμπλοκή στάθηκε μια διαφωνία για τα κοτόπουλα που διατηρούν και οι δύο στις αυλές των σπιτιών τους, ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν ο ένας από τους δύο κατηγόρησε ευθέως τον γείτονά του για κλοπή πτηνών από την ιδιοκτησία του. Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτατα και ο ένας γείτονας έβγαλε όπλο που προσομοίαζε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου, ευτυχώς όμως δεν τον πυροβόλησε.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον και προχωρώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φύση του όπλου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί υπό συνθήκες να καταφέρει καίριο ή ακόμα και θανάσιμο πλήγμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Εισαγγελέας αποφάσισε να οριστεί τακτική δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης