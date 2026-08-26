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Θεσσαλονίκη: Σταμάτησε το ΙΧ του λόγω αδιαθεσίας και προσέκρουσε πάνω του άλλο όχημα, τέσσερις τραυματίες
Θεσσαλονίκη: Σταμάτησε το ΙΧ του λόγω αδιαθεσίας και προσέκρουσε πάνω του άλλο όχημα, τέσσερις τραυματίες
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο από το σημείο
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Ένα ΙΧ που ακολουθούσε και στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός του προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι τρεις ηλικιωμένοι αλλά και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Ένα ΙΧ που ακολουθούσε και στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός του προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι τρεις ηλικιωμένοι αλλά και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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