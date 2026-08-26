Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Πού βρίσκουν σπίτι, πόσο πληρώνουν και ποιοι Δήμοι τους βοηθούν

Από τα 450 ευρώ της Σύρου και της Σκύρου έως τα 800 ευρώ των Χανίων – Οι πρωτοβουλίες Δήμων και εκπαιδευτικών φορέων και η νέα επιστροφή δύο ενοικίων





Ωστόσο,



Σύρος: κατάλογος κατοικιών και πραγματικές μισθώσεις Στη Σύρο, η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει αναλάβει και για το σχολικό έτος 2026-2027 πρωτοβουλία συγκέντρωσης κατοικιών, που μπορούν να διατεθούν σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με μακροχρόνια μίσθωση ενώ όπως αναφέρει, οι μέχρι τώρα διαθέσιμες κατοικίες δεν επαρκούν για τις ανάγκες. Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει δημιουργήσει μία δημόσια ηλεκτρονική λίστα με τις διαθέσιμες κατοικίες, που ενημερώνεται συνεχώς. Η αγορά, πάντως, δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη επιλογές σε τιμές που μπορούν να θεωρηθούν σχετικά διαχειρίσιμες για έναν εκπαιδευτικό. Ενδεικτικά, πρόσφατη αγγελία αφορά επιπλωμένο διαμέρισμα 38 τ.μ. στη Σύρο, με ένα υπνοδωμάτιο, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, διπλά τζάμια και κεντρική θέρμανση, με ζητούμενο ενοίκιο 450 ευρώ τον μήνα. Σε άλλη αγγελία, επιπλωμένη κατοικία 78 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό και τζάκι προσφέρεται με 500 ευρώ τον μήνα για ετήσια μίσθωση, ενώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου–Ιουνίου αναφέρεται δυνατότητα μίσθωσης τα 450 ευρώ. Υπάρχει ακόμη μικρότερη επιπλωμένη μεζονέτα 30 τ.μ., με αποθήκη και εξοπλισμό, στα 450 ευρώ, με την αγγελία να αναφέρει ρητά ότι απευθύνεται και σε δασκάλους και καθηγητές για περίοδο περίπου δέκα μηνών.



Σαντορίνη: O Δήμος καταγράφει διαθέσιμες κατοικίες Στη Σαντορίνη η κατάσταση είναι δυσκολότερη, καθώς η πίεση της τουριστικής αγοράς περιορίζει τη διαθεσιμότητα μακροχρόνιων μισθώσεων. Ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, την ΕΛΜΕ Θήρας και τον ΣΕΠΕ Θήρας & Νήσων, συνεχίζει και για το σχολικό έτος 2026-2027 την καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών για εκπαιδευτικούς - υπάρχει βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται ακίνητα που προσφέρονται προς ενοικίαση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το πρόβλημα είναι τόσο έντονο ώστε φέτος δημοσιοποιήθηκε και περίπτωση μόνιμης εκπαιδευτικού που δεν μπορούσε να βρει μακροχρόνια κατοικία επειδή έχει σκύλο και γάτα.



Αναφορικά με αγγελίες, που αποτυπώνουν το εύρος των τιμών, αναφέρεται ενδεικτικά διαμέρισμα 75 τ.μ. στον Μονόλιθο, με ένα υπνοδωμάτιο, μπαλκόνι και θέση στάθμευσης, στα 650 ευρώ τον μήνα. Στο Εμπορείο εντοπίζεται επιπλωμένη μονοκατοικία 56 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, αυλή, πέργκολα, ταράτσα, εξοπλισμένη κουζίνα και κλιματισμό στα 675 ευρώ τον μήνα. Υπάρχουν και φθηνότερες επιλογές μικρότερης επιφάνειας: σε αγγελία για συγκρότημα αυτόνομων studios στο Εμπορείο αναφέρεται κόστος 500 ευρώ τον μήνα, με επιπλωμένα studios, αυτόνομο μπάνιο, κουζίνα, ψυγείο, κλιματισμό και κοντινή πρόσβαση σε στάση λεωφορείου και καταστήματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και διαμέρισμα 55 τ.μ. στον Έξω Γιαλό στα 800 ευρώ τον μήνα. Επισημαίνεται, ότι η εικόνα στη Σαντορίνη είναι πολύ πιο σύνθετη, καθώς μπορεί να βρεθεί κατοικία γύρω στα 500-700 ευρώ, αλλά η διαθεσιμότητα και η διάρκεια της μίσθωσης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα. Υπογραμμίζεται, ότι για τη Σαντορίνη - πέρα από τον μηχανισμό αναζήτησης κατοικίας - υπάρχει πλέον και συγκεκριμένο επίδομα 100 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς.



Χανιά: Pλατφόρμα της ΕΛΜΕ και ιδιωτικές αγγελίες Στα Χανιά η ΕΛΜΕ έχει ενεργοποιήσει για δεύτερη χρονιά ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας ιδιοκτήτες μπορούν να δηλώνουν κατοικίες προς ενοικίαση σε εκπαιδευτικούς με προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρυσι, μέσω της συγκεκριμένης προσπάθειας, βρήκαν κατοικία 14 εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ έχει ζητήσει από τους Δήμους του νομού να μισθώνουν ξενοδοχειακές μονάδες από 1/9 έως 30/6, ώστε να παρέχεται δωρεάν διαμονή σε εκπαιδευτικούς.



Η αγορά εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές. Πρόσφατη αγγελία αφορά επιπλωμένο διαμέρισμα 55 τ.μ. στη Νέα Χώρα, με ένα υπνοδωμάτιο, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, ασανσέρ, ενεργειακή κλάση Α και internet στην τιμή, στα 600 ευρώ τον μήνα, με διαθεσιμότητα από 1 Οκτωβρίου 2026 έως 30 Μαΐου 2027.



Άλλη κατοικία 80 τ.μ. στη Χαλέπα, με δύο υπνοδωμάτια, αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, κλιματιστικά, ηλιακό θερμοσίφωνα και μπαλκόνια, προσφέρεται στα 650 ευρώ τον μήνα. Υπάρχουν όμως και αγγελίες στα 800 ευρώ για μεγαλύτερες κατοικίες, όπως διαμέρισμα 85 τ.μ. στη Νέα Χώρα. Τα Χανιά δείχνουν έτσι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σημερινής αγοράς: το κόστος δεν καθορίζεται μόνο από την περιοχή αλλά και από το αν ο ιδιοκτήτης δέχεται σχολική μίσθωση, καθώς αρκετές κατοικίες διατίθενται μόνο για συγκεκριμένους μήνες.

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Λασίθι: η ίδια η Διεύθυνση Εκπαίδευσης βοηθά στην αναζήτηση: Στο Λασίθι υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί από το σχολικό έτος 2023-2024 Γραφείο Εκπαιδευτικής Μέριμνας, το οποίο μεταξύ άλλων βοηθά νεοδιόριστους και αναπληρωτές στην ανεύρεση κατοικίας.



Οι κατοικίες συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: dide.las.sch.gr⁠ . Για το 2026, η ΔΔΕ κάλεσε εκ νέου ιδιοκτήτες, που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση να τα δηλώσουν και ανακοίνωσε ότι οι διαθέσιμες κατοικίες θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της. Πρόκειται για ένα μοντέλο, που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς μετατρέπει τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης από απλή διοικητική υπηρεσία σε σημείο διασύνδεσης εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών.



Κέρκυρα: Aκόμη και αναζήτηση φιλοξενίας Στην Κέρκυρα, η ΕΛΜΕ απηύθυνε στις 24 Αυγούστου 2026 έκκληση για διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση ή ακόμη και για φιλοξενία νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. kerkyrasimera⁠. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της πίεσης: η αναζήτηση κατοικίας δεν περιορίζεται πλέον σε μια συνηθισμένη διαδικασία ενοικίασης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπεται σε ανάγκη άμεσης εξεύρεσης προσωρινής στέγης.



Μάλιστα, η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι στη Δευτεροβάθμια υπάρχουν πάνω από 200 κενά και ότι η τουριστική περίοδος εξακολουθεί να δυσκολεύει την εύρεση κατοικίας. Ζητά, μεταξύ άλλων, αξιοποίηση ξενοδοχείων, κατοικιών και άλλων δομών για δωρεάν στέγαση. Σχετικά με τις ενεργές αγγελίες, οι οποίες δείχνουν τις πραγματικές τιμές, αναφέρεται ενδεικτικά, διαμέρισμα 80 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, επιπλωμένο, προσφέρεται στα 680 ευρώ τον μήνα, ειδικά για τη σχολική/ακαδημαϊκή περίοδο από 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως 20 Ιουνίου 2027. Η ίδια αγγελία το χαρακτηρίζει κατάλληλο για εκπαιδευτικούς ή συγκατοίκηση.



Για χιλιάδες εκπαιδευτικούς , που τοποθετούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, η ανακοίνωση του διορισμού ή της τοποθέτησης δεν σημαίνει το τέλος της αγωνίας. Αντίθετα, συχνά σηματοδοτεί την έναρξη μιας δεύτερης, εξίσου δύσκολης αναζήτησης: εκείνης της κατοικίας. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στα νησιά και στις περιοχές με υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπου η μακροχρόνια μίσθωση ανταγωνίζεται τη βραχυχρόνια τουριστική εκμετάλλευση.Ωστόσο, το 2026 εμφανίζονται περισσότερες οργανωμένες προσπάθειες από Δήμους , εκπαιδευτικές ενώσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ από φέτος υπάρχει και ειδική κρατική πρόβλεψη για επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια τον χρόνο. Η εικόνα που προκύπτει από τις διαθέσιμες ανακοινώσεις και τις ενεργές αγγελίες είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. Αλλού υπάρχουν οργανωμένοι κατάλογοι κατοικιών, αλλού πλατφόρμες ειδικά για εκπαιδευτικούς και αλλού ακόμη και οικονομική ενίσχυση ή προσπάθειες δημιουργίας κοινωνικής κατοικίας.Στη Σύρο, η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει αναλάβει και για το σχολικό έτος 2026-2027 πρωτοβουλία συγκέντρωσης κατοικιών, που μπορούν να διατεθούν σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με μακροχρόνια μίσθωση ενώ όπως αναφέρει, οι μέχρι τώρα διαθέσιμες κατοικίες δεν επαρκούν για τις ανάγκες. Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει δημιουργήσει μία δημόσια ηλεκτρονική λίστα με τις διαθέσιμες κατοικίες, που ενημερώνεται συνεχώς. Η αγορά, πάντως, δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη επιλογές σε τιμές που μπορούν να θεωρηθούν σχετικά διαχειρίσιμες για έναν εκπαιδευτικό. Ενδεικτικά, πρόσφατη αγγελία αφορά επιπλωμένο διαμέρισμα 38 τ.μ. στη Σύρο, με ένα υπνοδωμάτιο, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, διπλά τζάμια και κεντρική θέρμανση, με ζητούμενο ενοίκιο 450 ευρώ τον μήνα. Σε άλλη αγγελία, επιπλωμένη κατοικία 78 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό και τζάκι προσφέρεται με 500 ευρώ τον μήνα για ετήσια μίσθωση, ενώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου–Ιουνίου αναφέρεται δυνατότητα μίσθωσης τα 450 ευρώ. Υπάρχει ακόμη μικρότερη επιπλωμένη μεζονέτα 30 τ.μ., με αποθήκη και εξοπλισμό, στα 450 ευρώ, με την αγγελία να αναφέρει ρητά ότι απευθύνεται και σε δασκάλους και καθηγητές για περίοδο περίπου δέκα μηνών.Στη Σαντορίνη η κατάσταση είναι δυσκολότερη, καθώς η πίεση της τουριστικής αγοράς περιορίζει τη διαθεσιμότητα μακροχρόνιων μισθώσεων. Ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, την ΕΛΜΕ Θήρας και τον ΣΕΠΕ Θήρας & Νήσων, συνεχίζει και για το σχολικό έτος 2026-2027 την καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών για εκπαιδευτικούς - υπάρχει βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται ακίνητα που προσφέρονται προς ενοικίαση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το πρόβλημα είναι τόσο έντονο ώστε φέτος δημοσιοποιήθηκε και περίπτωση μόνιμης εκπαιδευτικού που δεν μπορούσε να βρει μακροχρόνια κατοικία επειδή έχει σκύλο και γάτα.Αναφορικά με αγγελίες, που αποτυπώνουν το εύρος των τιμών, αναφέρεται ενδεικτικά διαμέρισμα 75 τ.μ. στον Μονόλιθο, με ένα υπνοδωμάτιο, μπαλκόνι και θέση στάθμευσης, στα 650 ευρώ τον μήνα. Στο Εμπορείο εντοπίζεται επιπλωμένη μονοκατοικία 56 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, αυλή, πέργκολα, ταράτσα, εξοπλισμένη κουζίνα και κλιματισμό στα 675 ευρώ τον μήνα. Υπάρχουν και φθηνότερες επιλογές μικρότερης επιφάνειας: σε αγγελία για συγκρότημα αυτόνομων studios στο Εμπορείο αναφέρεται κόστος 500 ευρώ τον μήνα, με επιπλωμένα studios, αυτόνομο μπάνιο, κουζίνα, ψυγείο, κλιματισμό και κοντινή πρόσβαση σε στάση λεωφορείου και καταστήματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και διαμέρισμα 55 τ.μ. στον Έξω Γιαλό στα 800 ευρώ τον μήνα. Επισημαίνεται, ότι η εικόνα στη Σαντορίνη είναι πολύ πιο σύνθετη, καθώς μπορεί να βρεθεί κατοικία γύρω στα 500-700 ευρώ, αλλά η διαθεσιμότητα και η διάρκεια της μίσθωσης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα. Υπογραμμίζεται, ότι για τη Σαντορίνη - πέρα από τον μηχανισμό αναζήτησης κατοικίας - υπάρχει πλέον και συγκεκριμένο επίδομα 100 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς.Στα Χανιά η ΕΛΜΕ έχει ενεργοποιήσει για δεύτερη χρονιά ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας ιδιοκτήτες μπορούν να δηλώνουν κατοικίες προς ενοικίαση σε εκπαιδευτικούς με προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρυσι, μέσω της συγκεκριμένης προσπάθειας, βρήκαν κατοικία 14 εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ έχει ζητήσει από τους Δήμους του νομού να μισθώνουν ξενοδοχειακές μονάδες από 1/9 έως 30/6, ώστε να παρέχεται δωρεάν διαμονή σε εκπαιδευτικούς.Η αγορά εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές. Πρόσφατη αγγελία αφορά επιπλωμένο διαμέρισμα 55 τ.μ. στη Νέα Χώρα, με ένα υπνοδωμάτιο, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, ασανσέρ, ενεργειακή κλάση Α και internet στην τιμή, στα 600 ευρώ τον μήνα, με διαθεσιμότητα από 1 Οκτωβρίου 2026 έως 30 Μαΐου 2027.Άλλη κατοικία 80 τ.μ. στη Χαλέπα, με δύο υπνοδωμάτια, αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, κλιματιστικά, ηλιακό θερμοσίφωνα και μπαλκόνια, προσφέρεται στα 650 ευρώ τον μήνα. Υπάρχουν όμως και αγγελίες στα 800 ευρώ για μεγαλύτερες κατοικίες, όπως διαμέρισμα 85 τ.μ. στη Νέα Χώρα. Τα Χανιά δείχνουν έτσι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σημερινής αγοράς: το κόστος δεν καθορίζεται μόνο από την περιοχή αλλά και από το αν ο ιδιοκτήτης δέχεται σχολική μίσθωση, καθώς αρκετές κατοικίες διατίθενται μόνο για συγκεκριμένους μήνες.Στο Λασίθι υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί από το σχολικό έτος 2023-2024 Γραφείο Εκπαιδευτικής Μέριμνας, το οποίο μεταξύ άλλων βοηθά νεοδιόριστους και αναπληρωτές στην ανεύρεση κατοικίας.Οι κατοικίες συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: dide.las.sch.gr⁠ . Για το 2026, η ΔΔΕ κάλεσε εκ νέου ιδιοκτήτες, που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση να τα δηλώσουν και ανακοίνωσε ότι οι διαθέσιμες κατοικίες θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της. Πρόκειται για ένα μοντέλο, που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς μετατρέπει τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης από απλή διοικητική υπηρεσία σε σημείο διασύνδεσης εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών.Στην Κέρκυρα, η ΕΛΜΕ απηύθυνε στις 24 Αυγούστου 2026 έκκληση για διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση ή ακόμη και για φιλοξενία νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. kerkyrasimera⁠. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της πίεσης: η αναζήτηση κατοικίας δεν περιορίζεται πλέον σε μια συνηθισμένη διαδικασία ενοικίασης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπεται σε ανάγκη άμεσης εξεύρεσης προσωρινής στέγης.Μάλιστα, η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι στη Δευτεροβάθμια υπάρχουν πάνω από 200 κενά και ότι η τουριστική περίοδος εξακολουθεί να δυσκολεύει την εύρεση κατοικίας. Ζητά, μεταξύ άλλων, αξιοποίηση ξενοδοχείων, κατοικιών και άλλων δομών για δωρεάν στέγαση. Σχετικά με τις ενεργές αγγελίες, οι οποίες δείχνουν τις πραγματικές τιμές, αναφέρεται ενδεικτικά, διαμέρισμα 80 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, επιπλωμένο, προσφέρεται στα 680 ευρώ τον μήνα, ειδικά για τη σχολική/ακαδημαϊκή περίοδο από 25 Σεπτεμβρίου 2026 έως 20 Ιουνίου 2027. Η ίδια αγγελία το χαρακτηρίζει κατάλληλο για εκπαιδευτικούς ή συγκατοίκηση.

Κέα: O Δήμος αναζητά σπίτια για τη σχολική περίοδο Στην Κέα ο Δήμος έχει επιλέξει μια ακόμη λύση: καλεί ιδιοκτήτες να δηλώσουν ακίνητα που μπορούν να διατεθούν σε εκπαιδευτικούς από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες καταθέτουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στον Δήμο, ώστε να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει σημασία, επειδή αντιμετωπίζει ένα από τα βασικά προβλήματα των νησιών: ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται απαραίτητα ετήσια μίσθωση, αλλά μια κατοικία για τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικά το ακίνητο κατά τους θερινούς μήνες.



Σκύρος: αγγελία που απευθύνεται ρητά σε εκπαιδευτικούς



Στη Σκύρο εντοπίζεται ακόμη ένα ενδιαφέρον παράδειγμα: Διαμέρισμα 50 τ.μ., επιπλωμένο, με ένα υπνοδωμάτιο, καινούριες ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου και κλιματισμό, διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση στα 450 ευρώ τον μήνα. Η αγγελία αναφέρει ρητά ότι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς κ.ά.



Ζάκυνθος: Kαταγραφή καταλυμάτων Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου «Δ. Σολωμός» κάνει φέτος καταγραφή διαθέσιμων καταλυμάτων για εκπαιδευτικούς 2026-27 και έχει δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική φόρμα για ιδιοκτήτες (Google Form). Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στις 21 Αυγούστου 2026.



Οι Δήμοι που δεν περιορίζονται στην αναζήτηση κατοικιών Η στέγαση των εκπαιδευτικών δεν αντιμετωπίζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Πιο αναλυτικά,



Ο Δήμος Κυθήρων έχει καθιερώσει μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με εφαρμογή από τις αρχές του 2026 και αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρόκειται για μια από τις πιο άμεσες παρεμβάσεις: αντί να αναζητείται αποκλειστικά ένα φθηνότερο σπίτι, μειώνεται απευθείας το πραγματικό κόστος στέγασης του εκπαιδευτικού.



Τήνος: Nέο μοντέλο στέγασης εκπαιδευτικών Ο Δήμος εξασφάλισε 2,93 εκατ. ευρώ για την επανάχρηση του παλιού ξενοδοχείου «Θεοξένια» και τη δημιουργία κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, δημοτικούς υπαλλήλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Η αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου αντιστοιχεί, ωστόσο, σε ένα μοντέλο περισσότερο μακροπρόθεσμο και δεν λύνει το άμεσο πρόβλημα του Σεπτεμβρίου, δείχνει όμως μια αλλαγή αντίληψης: η στέγη των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζεται ως υποδομή απαραίτητη για να λειτουργήσει ένα νησί.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι γενικά, στις Κυκλάδες αρκετοί Δήμοι έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ή να εξετάζουν επιδόματα στέγασης και σίτισης. Ταυτόχρονα, εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μπορούν οι Δήμοι να παρέχουν δωρεάν στέγαση και σίτιση και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.



Η περίπτωση της Ρόδου Στο νησί της Ρόδου, το πρόβλημα δεν είναι απλώς το «ακριβό ενοίκιο». Υπάρχουν εκπαιδευτικοί, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, επειδή οι ιδιοκτήτες προτιμούν την τουριστική αξιοποίηση. Η τοπική δημοσιογραφία έχει καταγράψει ακόμη και περιπτώσεις φιλοξενίας εκπαιδευτικών σε σπίτια συναδέλφων.



Η επιστροφή δύο ενοικίων από την Πολιτεία - Τι αλλάζει θεσμικά το 2026 Η σημαντικότερη νέα εξέλιξη για το 2026 είναι η ειδική πρόβλεψη του Ν. 5313/2026. Με το άρθρο 4 προβλέπεται επιστροφή ποσού, που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια ετησίως για εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την ειδική εξαίρεση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, η οποία περιλαμβάνεται στο μέτρο. Η ρύθμιση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους. Το ανώτατο συνολικό όφελος μπορεί να φθάσει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Μάλιστα, το φθινόπωρο του 2026 προβλέπονται δύο καταβολές, καθώς το νέο καθεστώς εφαρμόζεται και αναδρομικά. Η πρώτη αφορά μισθώματα του 2024 και η δεύτερη μισθώματα του 2025. Κατά συνέπεια, για έναν εκπαιδευτικό που πληρώνει, για παράδειγμα, 500 ευρώ τον μήνα, η ειδική αυτή επιστροφή αντιστοιχεί θεωρητικά σε σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους στέγασης. Το μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή αφορά ακριβώς την κατηγορία των εργαζομένων που μέχρι τώρα επιβαρύνονταν με ένα δεύτερο νοικοκυριό: το σπίτι στον τόπο μόνιμης κατοικίας και το σπίτι στον τόπο υπηρεσίας.



Εκτός από την πρόβλεψη για την επιστροφή δύο ενοικίων ανεξαρτήτως εισοδήματος, τo κυβερνητικό σχέδιο για τη στέγαση των εκπαιδευτικών – όπως και για γιατρούς και νοσηλευτές – προβλέπει και την αξιοποίηση κρατικών κτηρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τοπικά μητρώα διαθέσιμων κατοικιών, συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς, κοινωνικές κατοικίες με ποσοστό για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, τριετή φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.



Ειδικότερα σχετικά με τη φοροαπαλλαγή ιδιοκτητών ακινήτων, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει δρομολογήσει ειδική μέριμνα για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Από τον Ιανουάριο του 2026 εφαρμόζεται τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες, που διαθέτουν κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η μίσθωση για τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες.



Όπως προκύπτει, δεν αρκεί να ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός ως ενοικιαστής· πρέπει να αυξηθεί και η προσφορά κατοικιών, που μπορούν να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Το κράτος αρχίζει να αντιμετωπίζει τη στέγη εκπαιδευτικών ως παράμετρο της στελέχωσης των σχολείων. Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί πλέον δυνατότητα για παροχή σίτισης και καταλύματος σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με απόφαση των αρμόδιων οργάνων.



Τι προβλέπεται για κοινωνικές κατοικίες Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το 85% των κατοικιών του συγκεκριμένου προγράμματος θα κατευθυνθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 15% σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς του ΕΣΥ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει εντάξει στο οικιστικό του πρόγραμμα νησιά και ακριτικές περιοχές όπου προβλέπονται κατοικίες και για εκπαιδευτικούς. Στον αρχικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Σάμος, Χίος, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Σκύρος, Μύκονος και Σύρος, καθώς και πόλεις της Θράκης. Το Υπουργείο είχε αναφέρει ότι τα πρώτα διαμερίσματα για εκπαιδευτικούς θα είναι διαθέσιμα από το επόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται όμως για λύση μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα και όχι για άμεση απάντηση στο πρόβλημα της φετινής σχολικής χρονιάς.



Το πραγματικό κόστος δεν είναι μόνο το ενοίκιο Για έναν νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, η εξίσωση έχει πλέον περισσότερες παραμέτρους. Ένα σπίτι των 500 ευρώ δεν κοστίζει το ίδιο εάν διατίθεται για δέκα μήνες ή για ολόκληρο τον χρόνο, είναι επιπλωμένο ή απαιτεί επιπλέον έξοδα, περιλαμβάνει internet ή άλλες παροχές, διαθέτει θέρμανση ή κλιματισμό, βρίσκεται κοντά στο σχολείο ή απαιτεί καθημερινές μετακινήσεις, υπάρχει δημοτικό επίδομα, ο εκπαιδευτικός δικαιούται την κρατική επιστροφή ενοικίου, χρειάζεται να πληρώνει παράλληλα κατοικία στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Έτσι, η πραγματική σύγκριση των περιοχών δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση το «πόσο έχει το δυάρι».



Από τη «στέγη» στην προσέλκυση εκπαιδευτικών Το ζήτημα έχει αποκτήσει πλέον και μια ευρύτερη διάσταση. Για έναν Δήμο σε ένα τουριστικό νησί, η ύπαρξη διαθέσιμης κατοικίας για εκπαιδευτικούς δεν είναι απλώς κοινωνική παροχή. Μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για να καλυφθούν οι θέσεις στα σχολεία. Οι πρωτοβουλίες της Σύρου, της Σαντορίνης, της Κέας, των Χανίων και του Λασιθίου δείχνουν ότι δημιουργείται σταδιακά ένα νέο μοντέλο: Δήμος, εκπαιδευτικές ενώσεις, ιδιοκτήτες και εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσπαθούν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι μιας αγοράς που από μόνη της δεν εξασφαλίζει επαρκή μακροχρόνια στέγη.